Yüksekova'da trafik kazası: 3 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova- Esendere karayolunda Kısıklı köyü yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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