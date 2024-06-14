Zabıta denetiminde pes dedirten olay: Son kullanma tarihi geçen ürünlere ikinci etiketle tekrar satışa sundular - Son Dakika
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Zabıta denetiminde pes dedirten olay: Son kullanma tarihi geçen ürünlere ikinci etiketle tekrar satışa sundular

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, zabıta ekiplerinin bir işyerinde yaptıkları denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ikinci etiket yapıştırılarak tekrar satışa sunulduğunu fark ettiklerini belirtti. Öndersev, vatandaşları bu tür sahtekarlıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

14.06.2024 11:45
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Zabıta denetiminde pes dedirten olay: Son kullanma tarihi geçen ürünlere ikinci etiketle tekrar satışa sundular

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev;

"Arkadaşlarımızın dikkati sayesinde insan sağlığını tehlikeye atan bir uygulamayı fark ettik"

"Bu tür sahtekarlıklara müsaade etmeyeceğiz"

BİLECİK - Bilecik'te zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi yaptıkları denetimde bir işyerinde çikolata kolilerinin üzerindeki son kullanma tarihi etiketlerinde bir tuhaflık fark ettiler. Etiketi kaldıran zabıtalar adete şok oldu.

Kurban bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tanıdık bir firmaya ait kapalı ambalaj içinde yer alan çikolata ürününün etiketi değiştirilerek, tekrar satışa sunulduğunu tespit etti. Şehir merkezinde yer alan bir kuruyemiş dükkanında denetim yapan zabıta memurları, kapalı kutu ambalajı içinde kullanım tarihi geçmiş etiketin üstüne yeni bir etiket yapıştırılarak ürünün tekrar satışa sunulduğunu fark etti.

"Arkadaşlarımızın dikkati sayesinde insan sağlığını tehlikeye atan bir uygulamayı fark ettik"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerini sıklaştırdıklarını ve çok yanlış bir uygulamayı deşifre ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli ürünler tüketebilmesi adına birçok alanda denetimlerimizi sıklıkla sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz esnasında zabıta görevlisi arkadaşlarımızın dikkati sayesinde ilginç bir olayla karşılaştık. Bilindiği üzere, bakanlık onaylı üretilen ürünlerin üzerinde iki farklı kullanma tarihi etiketi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi STK diye kısaltılışı yazılan son kullanma tarihidir. Diğeri ise TETT diye tarif edilen tavsiye edilen tüketim tarihi diye. Bu ikisinin arasındaki fark şundan ibaret. Son kullanma tarihi geçen ürünü asla satamazsınız. Ancak tavsiye edilen tüketim tarihli ürünleri de ayrı bir reyonda toplum sağlığını tehlikeye koymayacak şekilde özelliğini kaybetmemişse satabilirsiniz. Bizler bu bilgiler ışığında çok tüketilen çikolata ürününden bir kısmını incelediğimizde tavsiye edilen tüketim tarihini Mart 2025 olduğunu görüyorlar. Ancak bu etiketten şüphelenen arkadaşlarımız kapalı ambalajı açıp etiketi incelediklerinde etiketin altında yer alan başka tarihli bir etiket daha olduğunu görüyorlar. Bu da Mart 2024 tarihli bir etiket."

"Vatandaşlarımız insan sağlığını tehlikeye atan simsarlara karşı dikkatli ve bilinçli olsun"

Açıklamasında "Vatandaşlarımız insan sağlığını tehlikeye atan simsarlara karşı dikkatli ve bilinçli olsun" uyarısında bulunan Öndersev, "Toplum sağlığını hiçe sayacak kadar gözü dönmüş ve daha fazla gelir uğruna insan sağlığını tehlikeye atan bu simsarlara karşı vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu tür olaylarla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmasını önemle tavsiye ediyoruz. Bizler de Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi artıracağız ve bu tür sahtekarlıklara müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zabıta denetiminde pes dedirten olay: Son kullanma tarihi geçen ürünlere ikinci etiketle tekrar satışa sundular - Son Dakika

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