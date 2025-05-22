Zabıta Ekibinin Engelli Vatandaşa Darp Olayı - Son Dakika
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Zabıta Ekibinin Engelli Vatandaşa Darp Olayı

Zabıta Ekibinin Engelli Vatandaşa Darp Olayı
22.05.2025 12:47  Güncelleme: 12:57
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, CHP'li Merzifon Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, engelli bir vatandaşla tartıştıktan sonra şiddet uyguladı. Olay sonrası Kaymakamlık idari inceleme başlattı.

CHP'li Merzifon Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, bir çay ocağı önünde vatandaşla önce tartıştı, sonra boğazını sıkıp darp etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Merzifon Kaymakamlığı ise zabıtalar hakkında idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Amasya'da CHP'li Merzifon Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, bir çay ocağı önünde tartıştıkları yüzde 61 bedensel engelli Selahattin Bozkurt'un (43) önce üzerine yürüdü. Sonra boğazını sıkıp yere düşürerek darp etmeyi sürdürdü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

"Masa, sandalye, şekerlik ve bardakları kırdılar, yumruk atıp boğazımı sıktılar"

Çay ocağı sahibine yardım için bulunduğu sırada yaşanan olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alıp zabıtalardan şikayetçi olduğunu anlatan evli ve 2 çocuk babası Bozkurt, "Zabıtalar benden masa ve sandalyeleri kaldırması istediler. Masa, sandalye, şekerlik ve bardakları kırdılar. Yumruk atıp boğazımı sıktılar" dedi.

Merzifon Kaymakamlığı: "Zabıta memurları hakkında idari inceleme başlatıldı"

Merzifon Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ilçemizde faaliyet gösteren engelli bir işletme sahibine Merzifon Belediyesi zabıta personeli tarafından şiddet uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. İddialara konu olay 21 Mayıs 2025 günü saat 11.00 sıralarında, ilçemiz Harmanlar Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta bulunan bir işyeri ile ilgili Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 'masa ve taburelerin dışarı atıldığı, yolu engellediği' şeklindeki bir ihbar yapılması üzerine yaşanmıştır. Zabıta görevlileri şikayet üzerine, tabure ve masaları kaldırmak istediğinde, işyerinde bulunan 2 şahıs ile arbede yaşanmış, her iki tarafın da olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine, doktor raporları alınarak, Polis Merkezi Amirliği'ne intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatla birlikte, zabıta memurları hakkında idari inceleme de başlatılmış olup, inceleme ve soruşturma neticeleri hakkında gerekli bilgilendirmeler bilahare yapılacaktır" denildi.

Belediye Başkanı Kargı: "Kavgayı ben de tasvip etmiyorum"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise "Tartışmanın kavgaya dönüşmesini ben de tasvip etmiyorum. Biz de inceleme başlattık" açıklamasında bulundu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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