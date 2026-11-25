Almanya merkezli televizyon kanalı ZDF'in yayınında yer alan çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mainz merkezli Alman televizyon ZDF, İstanbul'da Daltonlar çetesinin üyeleri üzerine belgesel türü yayın yapmış, "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeselde çete üyelerine yer verilmişti.

ARAÇ İÇİNDE SİLAHLI RÖPORTAJ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCA VE BİLGİSAYARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.