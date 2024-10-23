Zeytinburnu’nda 16 Saat Yangın Mücadelesi

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangını söndürme çalışmaları drone görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde elektrik kablosu üretimi yapan 7 katlı iş merkezinin 6. katındaki depoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İçinde tekstil malzemeleri de olan depodan alevler yükseldi. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. İş merkezinde büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL