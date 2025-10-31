Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı

Zeytinburnu\'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı
31.10.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümü yapılan 3 binanın yıkımı sırasında bitişikteki bir binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarı olmayan 3 katlı binanın son hali dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Veliefendi Mahallesi'nde bulunan 3 bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmaya başlandı.

YAN BİNA DUVARSIZ KALDI

Binaların yıkımı sırasında bitişikteki 3 katlı binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarı bulunmayan bina havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı

"BİZ DAHA ÖNCE BU İNSANLARI TEK TEK UYARDIK"

3 binanın yıkımını yapıp yeniden inşa edecek olan firmanın sahibi müteahhit İhsan Kaya, "Biz buraya başlamadan önce bu arkadaşların hepsini tek tek gezdik, onları uyardık. Sizin kentsel dönüşüm yapmadığınız duvarın bizim duvarımız olmadığını arkadaşlara ilettik. 'Eğer burada malzemeniz eksiğiniz varsa yan tarafa çekin. Bir zarar görmesin' dedik. Uyarmamıza rağmen bu arkadaş hiçbir önlem almadı. Kentsel dönüşüm olduğu için ve deprem bölgesi olduğu için biz insanların mağdur olmaması için bir an önce çalışma başlattık. Bir an önce bitirmek istiyoruz. Biz daha önce bu insanları tek tek uyarmışız. Ama biz yıkıma başladıktan sonra bu arkadaş gelip gece 05.00 gibi oradaki malzemeleri atıp kalkıp televizyon kanalarını çağırıp şov yapıyor. Bizden 250 bin TL istedi. Biz 'sana para veremeyiz' dedik" diye konuştu.

Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı

"BURANIN DUVARINI KULLANARAK ODASINI GENİŞLETİYOR"

Kentsel dönüşümün başladığı apartmanlardan birinde yaşayan Hatice Özbek, duvarı olmayan binanın 1993'te yapıldığını ardından iki bina arasındaki boşluktan yararlanarak binasını genişlettiğini iddia ederek, "Kendi ek duvar örmüyor buranın duvarını kullanarak odasını genişletiyor. Aylardır belli burasının yıkılacağı bir haftadır da çevresi çevrili olmasına rağmen bilmelerine rağmen yaptırmıyorlar. Birkaç gün önce burası yıkılırken üst katta yer açılınca haber veriliyor. Yetkili kişiler geliyor 'sizlik bir durum yok, yıkmaya devam edebilirsiniz' deniyor. Buna rağmen diğer taraflar yıkılıp burası beklemeye alınıyor. Burası beklemeye alınmasına rağmen 'duvarınızı örün hani mağduriyet yaşamayın' diyorlar ki 'boşver siz yıkın' diyorlar. Bu gece de tutuyorlar, koltuklarını dışarı atıyorlar. Bizim eşyalarımız döküldü, mağduruz anlamında yapıyorlar ama alakası yok" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Son Hali, İstanbul, 3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat’ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
CHP’li meclis üyesine rüşvetten gözaltı CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı
Beşiktaş’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti
İsrail’de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi
Balıkesir’de bir korkutan deprem daha Çevre illerde de büyük panik yaşandı Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

22:39
Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri Acilen tahliye edildi
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi
22:38
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
21:59
’’İstanbul Senin’’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
''İstanbul Senin'' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
21:44
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem açıklaması
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
21:28
Beşiktaş’tan savcılığa başvuru
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
21:02
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
19:40
’Saldırı her an gerçekleşebilir’ deniyordu Trump ’Venezuela’ kararını resmen ilan etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti
19:27
DSÖ’den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 23:13:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yıkım sırasında ilginç görüntü: Apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.