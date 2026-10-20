Zonguldak meclis seçimi davasında 20 sanık suçlamaları reddetti - Son Dakika
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Zonguldak meclis seçimi davasında 20 sanık suçlamaları reddetti

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Zonguldak meclis seçimi davasında 20 sanık suçlamaları reddetti
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Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde yaşanan olaylara ilişkin davada 20 sanık suçlamaları reddetti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Karagüzel olaylardan Deniz Yavuzyılmaz'ı sorumlu tuttu; duruşma eksikliklerin giderilmesi için 23 Şubat'a ertelendi.

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde 1 Nisan 2026 tarihinde yaşanan olaylar nedeniyle açılan davanın duruşması Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yeni Parti'li İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Ali Mumcu ve Tarık Hamzaçebi, haklarındaki suçlamaları reddederek arbede sırasında herhangi bir engelleme veya mala zarar verme eyleminde bulunmadıklarını savundu. Müşteki olarak dinlenen AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Abdullah Karagüzel ise olayların CHP'den Yeni Parti'ye geçen Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın yönlendirmeleriyle yaşandığını ileri sürdü.

1 Nisan 2026 tarihinde yapılan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Necdet Karaveli ile dönemin CHP adayı Hayrettin Kartal yarışmış, adayların isimlerinin yanlış yazıldığı gerekçesiyle üç oy geçersiz sayılmıştı. Seçim sonucuna yönelik itirazlar üzerine salonda tartışma yaşanmış, jandarma ekipleri taraflar arasındaki gerginliğe müdahale etmişti.

Duruşmada savunma yapan Yeni Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Ali Mumcu, olay sırasında tarafları ayırmaya çalıştığını belirterek, "Kamu faaliyetinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben zaten jandarmada ifademi vermiştim. Mala zarar verme gibi herhangi bir eylemim yok. Sözlü ve fiili olarak bir müdahalede bulunmadım. Hiç kimseyi engellemedim. İki grup arasında arbede olmuştu. Ayırma amacıyla orada bulunuyordum. Zaten seçim bitmişti. Yaşanan tartışma geçersiz olan oylarla alakalıydı. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Arbede sırasında kapının kırıldığını ancak kimin zarar verdiğini görmediğini anlatan Mumcu, "Kasıtlı bir mala zarar verme eylemi olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki benim bu olayla ilgili alakam bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini istiyorum. Biz parti grubu olarak zararı giderdik. Zarar giderimiyle alakalı evrakı dosyaya sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Karşı gruba fiili temasım olmadı"

Sanık Tarık Hamzaçebi de seçim sonuçları ve geçersiz oylar nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktığını, yaşananlara müdahalesinin kendi grup arkadaşlarını sakinleştirmekle sınırlı kaldığını söyledi.

Hamzaçebi savunmasında, "Ben olay tarihinde İl Genel Meclisi üyesiydim. İki grup arasında seçim sonucu ve geçersiz oylar sebebiyle bir tartışma yaşandı. Bu tartışma esnasında sadece kendi grup üyelerimi çekip yerlerine oturttum. Karşı gruba sözlü ikaz veya fiili temasım olmadı. Kapının kapatılması sırasında grubun arkasındaydım. Kapatma eylemine katılmadım. Diğer grubun içeriye girmesinin engellenmesi noktasında herhangi bir eylemde bulunmadım" dedi.

Seçimin olaylardan önce sonuçlandığını savunan Hamzaçebi, "Olay esnasında seçim neticelenmişti. Kamu faaliyetinin engellenmesi söz konusu olamayacak durumdaydı. Kapıda milletvekilimiz tarafından basın açıklaması yapıldı. Kırılan kapıyla ilgili benim zarar verici eylemim olmadı. Kırılan kapıya ilişkin zararı da giderdik" diye konuştu.

Karagüzel; "Tahrik eden Deniz Yavuzyılmaz'dır"

Duruşmada savunma yapan AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Abdullah Karagüzel, seçim sırasında yaşanan gerginlikten Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ı sorumlu tuttu.

Karagüzel, "Seçimin başlangıcından sonuna kadar tahrik eden Deniz Yavuzyılmaz'dır. O tartışmalar çıktıktan sonra içeride arkadaşlarla görüştük. Ama engelleme var. Provoke eden Deniz Yavuzyılmaz'dır. Bizim arkadaşlarımızın içeri girmesine engel oldular. Burada yaşananlar Deniz Yavuzyılmaz'ın tahrikiyleydi" ifadelerini kullandı.

Sanık olarak yargılanan İl Genel Meclisi üyeleriyle herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirten Karagüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti grubundaki arkadaşların suç kastıyla hareket ettiklerini düşünmüyorum. Ancak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eylem ve söylemleriyle olayı başka boyuta taşımıştır. Dosyada sanık olarak adı geçen diğer grup üyeleriyle herhangi bir husumetim bulunmamaktadır. Ancak Deniz Yavuzyılmaz'dan şikayetçiyim. Zaten savcılık aşamasında kendisi hakkında işlemler yapılmıştır. Kapıya kim tarafından zarar verildiğini görmedim. Karşı gruptan hiçbir arkadaşımız kamu malına zarar verecek insanlar değildir. İki taraftaki arkadaşların olgunluğuyla olayın büyümesine engel olundu."

Duruşmada dinlenen İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Kerim Yılmaz ile İl Genel Meclisi Üyesi Cemalettin Akyol da dinlendi. Taraf avukatları, savunmaların ardından aleyhe olan hususları kabul etmediklerini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti. 20'si sanık 16'sı müşteki olarak yer alan duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 23 Şubat tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA
Deniz YavuzyılmazZonguldakAK Parti3. SayfaPolitikaGüncelSon Dakika

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