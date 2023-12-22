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Zonguldak'ta 13 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 13 milyon lira dolandırıcılık operasyonu

Zonguldak polisi, Türkiye genelinde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İran ve Azerbaycan uyruklu zanlıların da bulunduğu dolandırıcılar, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapıyor ve paraları kripto hesaplara yatırarak aklamaya çalışıyorlar.

Zonguldak\'ta 13 milyon lira dolandırıcılık operasyonu
22.12.2023 - 12:58,
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Zonguldak'ta operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Türkiye genelinde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran ve aralarında İran, Azerbaycan uyruklu zanlıların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlıların adliyedeki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Zonguldak merkezli başlatılan operasyon eş zamanlı olarak Antalya, Adana, İstanbul ve Mersin'de de gerçekleştirildi.

Araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yönteminin yanı sıra bir çok dolandırıcılık yönetimi kullanan şüpheliler, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları da kripto hesaplara yatırarak aklamaya çalıştıklraı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8'i İran uyruklu, 1'i Azerbaycan uyruklu toplam 13 zanlının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. 13 zanlının adliyedeki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 13 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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