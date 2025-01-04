Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Annesi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Annesi Tarafından Öldürüldü

Zonguldak\'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Annesi Tarafından Öldürüldü

Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K., annesi Cansever K. tarafından boğularak öldürüldü. Anne, emniyette suçunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.01.2025 14:22  Güncelleme: 14:31
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Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'yı ipe dolanmış şekilde ölü bulduğunu söyleyen anne Cansever K. ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyette sorgusu tamamlanan anne, ifadesinde "İple boğdum" dedi.

Dün Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki üç katlı binanın giriş katında yaşanan olayda 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K. boynuna ip dolanmış şekilde ölü bulundu. Annenin çığlıkları üzerine eve gelen komşular bıçakla küçük çocuğun boğazındaki ipi kesti. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ekipler Efe Mahmut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tanık ifadelerine göre soruşturmayı derinleştirdi. Şüpheler üzerine dedektif gibi çalışan ekiplerin titiz çalışması neticesinde anne Cansever K., suçunu itiraf etti. Cansever K. ifadesinde, "İple boğdum" dedi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan anne Cansever K., Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Anne Cansever K., adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Çocuğunuzu neden öldürdünüz?" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Annenin adliyedeki sorgusu sürerken otopsisi tamamlanan Efe Mahmut K.'nın cenazesi ikindi namazını müteakiben defnedilmek üzere Bartın'ın Akmanlar köyüne götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Annesi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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