Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı

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Zonguldak\'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı
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Zonguldak\'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı
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Zonguldak'ta yaklaşık iki ay önce duvarlarında ve taşıyıcı yapısında çatlaklar oluştuğu için tahliye edilen 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında zarar görme ihtimali bulunan 14 dairelik iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Zonguldak'ta yaklaşık iki ay önce duvarlarında ve taşıyıcı yapının çeşitli bölümlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında zarar görme ihtimali bulunan 14 dairelik iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'ta bulunan 5 katlı bina hakkında, istinat duvarında ve yapının farklı noktalarında tespit edilen çatlakların ardından yıkım kararı alındı. Daha önce sakinleri tahliye edilen binada iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışmalarına geçildi. Çalışmalar öncesinde polis ve zabıta ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı. Çevrede park halinde bulunan araçlar kaldırılırken, vatandaşların yıkım alanına yaklaşmasına izin verilmedi.

Yaşanabilecek risklere karşı binanın yakınındaki toplam 14 dairenin bulunduğu iki yapı da geçici olarak tahliye edildi. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri ise yıkım sırasında ortaya çıkabilecek tozun çevreye yayılmasını azaltmak amacıyla tazyikli su ile yıkıma ekibine destek oldu.

Kaynak: İHA
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