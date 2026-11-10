Zonguldak'ta Celal Can Er'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta Celal Can Er'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta Celal Can Er\'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta Celal Can Er\'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
Haber Videosu

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 20 yaşındaki tutuklu sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. Duruşma sonrası sanık yakınları ile Er'in yakınları arasında arbede çıktı, polis tarafları ayırdı.

Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklu bulunan 20 yaşındaki sanık hakkında 15 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 20 yaşındaki tutuklu sanık Y.E.C. ile taraf avukatları katıldı. Olayda bıçaklanarak öldürülen Celal Can Er'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında tanıkları da dinledi. Tanıklardan P.A.H. sanığın küfürlü konuşmasını duyduğunu anlatarak "Kavganın büyüyeceğini anlayınca arkamı dönüp giderken Celal'den bağırma sesi duydum. Baktığım da bıçaklanmış haldeydi. Yunus Emre de arkadaşımız asker eğlencesine gitmiştim. Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu. Beni kimse çağırmadı, kendim gittim" diye konuştu.

Diğer tanık H.H.A. ise "Aralarında bi istek atma mevzusu varmış. Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti" dedi.

Yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu anlatan Y.E.C. "Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı ise açıkladığı mütalaasında sanığın "Kasten Öldürme" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı ise tanık ifadelerinde çelişkiler olduğuna dikkat çekerek "Olay yerinde müvekkil tek. Diğerleri 8-10 kişi. Oradan kaçmasının imkanı yok. Müvekkil gelmeden önce görüntülerde mevcut bazıları boks hareketi yapıyor. Yani öncesinde saldırıya hazırlanıyorlar. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık ölüm korkusu yaşadığını söylerken mahkeme heyeti sanık Y.E.C. hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Duruşma sonrası sanığın cezaevi aracına bindirildiği sırada Celal Can Er'in yakınları ile sanık yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaMahkemeCinayetAdliyeGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Sadece 2 öğrencisi var Köy okulunda Ata’ya anlamlı anma Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma
12:28
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:01:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Celal Can Er'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android