Zonguldak'ta çöken binada 1 ölü ve 1 yaralı var, 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin kepçe operatörü, işveren ve inşaat projesini takip ettiği değerlendirilen mimar olduğu açıklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana geldiği bildirildi. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarılmıştı.

Başsavcılık tarafından olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Binanın çökme nedeninin ve muhtemel kusurların tespiti için bilirkişi incelemesine başvuruldu.

Soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.