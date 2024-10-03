Zonguldak'ta Heyelan Faciası Önledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Heyelan Faciası Önledi

Zonguldak\'ta Heyelan Faciası Önledi

Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi, okul tatil olunca faciadan dönüldü.

03.10.2024 12:03
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Zonguldak'ta şiddetli yağışlar sonrası Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde heyelan meydana geldi. Özel bir okulun alt tarafında yaşanan heyelan iki fabrikaya giden yolu kapatırken, okulun tatil olması faciayı önledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için aşırı yağış uyarısının ardından metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. İl merkezi, Kozlu ve Karadeniz Ereğli ilçesinde yollarda çökme ve heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Bahçeşehir Koleji'nin alt tarafında büyük bir heyelan yaşandı. OSB'deki iki fabrikanın yolunu kapatıp, otoparka yığılan toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince görevlendirilen iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Heyelanın yaşandığı gün okulların tatil olması ise büyük bir faciayı önledi. Heyelan sonrası ekipler okulun yolunda da inceleme başlattı.

Çalışmaları yakından takip eden Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Müdürü Övünç Pehlivanoğlu, "Dün sabah 07.45 civarında gerçekleşti. Arkadaşlar haber verdi, hemen olay yerine intikal ettik. Sağolsun AFAD ve Özel İdare ekipleri yardımcı oluyorlar. Enkazın kaldırılması çalışmaları sürüyor. Üst tarafta özel bir okulun yolu var. Tehlikede olabilir. İnceleme için gelecekler. Yavaş yavaş enkazı kaldıracağız. İki firmanın yolu kapandı. Tali yoldan ulaşımı sağlıyoruz. Sanıyorum hafriyatı kaldırmamız 15 gün sürecek" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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