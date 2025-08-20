Zonguldak'ta Lüks Tatil Dolandırıcılığı: Çift 300 Kişiyi 15 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika
Zonguldak'ta Lüks Tatil Dolandırıcılığı: Çift 300 Kişiyi 15 Milyon Lira Dolandırdı

Zonguldak\'ta Lüks Tatil Dolandırıcılığı: Çift 300 Kişiyi 15 Milyon Lira Dolandırdı
20.08.2025 09:19  Güncelleme: 09:23
Zonguldak'ta, Antalya'daki lüks otellerdeki tatil paketlerini ucuza satarak 300 kişiyi dolandıran çift polis tarafından Burdur'da yakalandı. Şüpheliler, tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına satıp 15 milyon lira elde ettiler.

Zonguldak'ta, piyasa değeri 200 bin lira olan Antalya'daki lüks otellerde tatil paketlerini 50 bin liraya sattığını söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandıran çift, polis ekiplerince Burdur'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında çoğunlukla sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, "Rixos Otel'de uygun fiyata tatil" vaadiyle dolandırıldı. Şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K., Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin fiziki takibi sonucu dün gece geç saatlerde Burdur'da gözaltına alındı.

Önce birkaç kişiyi tatile gönderip güven kazandı

İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı.

Yaklaşık 200 bin liralık paketi 50 bin liraya sattığını duyan 300'e yakın kişi, ödemelerini Özlem K.'nin eşi, annesi ve kendi hesabına yaptı.

300 kişiyi 15 milyon lira dolandırmışlar

Zanlılardan Özlem K.'nın 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Ancak suçtan elde edilen net gelirin MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

Telefonları engelleyip kayıplara karıştı

Tatil rezervasyonlarının gecikmesi üzerine şüpheliden parasını geri isteyen mağdurlar, önce oyalandı. Ancak Özlem K., önceki gün itibarıyla telefonlarını kapatarak para yatıran tatil zedeleri engelledi.

"MEB müfettiş yardımcısıyım" diyerek okullarda toplantı düzenlemiş

Dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nın, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak kendini tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıktı.

Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen Özlem K. ve eşi İ.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Lüks Tatil Dolandırıcılığı: Çift 300 Kişiyi 15 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika

Zonguldak'ta Lüks Tatil Dolandırıcılığı: Çift 300 Kişiyi 15 Milyon Lira Dolandırdı
