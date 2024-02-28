Zonguldak\'ta maden ocağında işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait madende, saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, eksi 360 kodunda iş kazası yaşadı.

Kömür dökümü sırasında 5 tonluk vagon ile tumba (vagonu olduğu yerde döndürerek boşaltmaya yarayan sistem) arasında sıkıştı.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Baykul Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp masajı yapıldığı görülen iki çocuk babası maden işçisi Sağlam; doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil hastaneye gelerek bilgi aldı.

2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenilen işçinin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. - ZONGULDAK