Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Ağrı Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle coşku, gurur ve heyecanla kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Ağrı Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle coşku, gurur ve heyecanla kutlandı.

Ağrı’da 29 Ekim <a class='keyword-sd' href='/cumhuriyet-bayrami/' title='Cumhuriyet Bayramı'>Cumhuriyet Bayramı</a> Coşkuyla KutlandıSaygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programına Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Yusufoğlu, jandarma ve askeri erkan, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı"Bin yıllık kardeşliğimizi korumak ve birlik olmak temel hedefimizdir"Törende günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmetle ve minnetle anarak şu önemli mesajları verdi: "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü sizlerin bu güzel sevinciyle, gurur ve heyecanla kutluyoruz.Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıKıymetli gençler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında önümüzde duran en önemli hedeflerden biri de Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye’ hedefidir.Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında ilimizde kıymetli mesai arkadaşlarımızla, bütün kurumlarımızla birlikte çok önemli projeleri ve çalışmaları yürütmekteyiz.İnanıyoruz ki terörün olmadığı, huzurun ve güvenin kalıcı hale geldiği, kardeşliğimizin güçlendiği bir Türkiye; çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdiği ve vatandaşlarımızın geleceğe umutla baktığı bir Türkiye demektir. Bu hedefin temelinde bin yıllık kardeşliğimizi korumak, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve ortak geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmek vardır."Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıCoşku, şiirler ve gösterilerle devam ettiVali Dr. Önder Bozkurt’un konuşmasının ardından salondaki coşku tavan yaptı.Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, tören kapsamındaki gösteriler ve sahne performansları protokol ve katılımcılardan büyük alkış aldı.Program, renkli kutlama etkinlikleriyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Cumhuriyet BayramıAğrıSon Dakika

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