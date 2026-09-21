AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı\'da Vali Bozkurt\'u ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, programlara katılmak üzere Ağrı’ya geldi.

Yavuz, beraberindeki heyetle Ağrı Valisi Önder Bozkurt’u makamında ziyaret etti.Ali İhsan Yavuz’un kentteki ilk ziyareti Ağrı Valiliğine oldu. Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, Ali İhsan Yavuz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.Ziyarette AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ve AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da yer aldı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada “Valimiz Sayın Önder Bozkurt, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sakarya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz, AK Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ruken Kilerci, AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın Abdurrahim Fırat, AK Parti Ağrı İl Başkanı Sayın İlhami Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Vali Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Ali İhsan Yavuz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.”

Haber: Servet Arslan