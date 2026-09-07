Ağrı'da 158 okul bakımdan geçti, 48 okul doğalgaza kavuştu - Son Dakika
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Ağrı'da 158 okul bakımdan geçti, 48 okul doğalgaza kavuştu

Ağrı\'da 158 okul bakımdan geçti, 48 okul doğalgaza kavuştu
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Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 158 okulun bakım, onarım, boya ve çevre düzenlemesi tamamlandı, ayrıca 48 okulun doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla okullar, pazartesi başlayacak uyum haftasında öğrencileri pırıl pırıl ve güvenli ortamlarda karşılamaya hazır hale getirildi.

Ağrı’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 158 okulun bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı, 48 okulun doğalgaz dönüşümü gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla eğitim kurumları, uyum haftasında öğrencilerini karşılamaya hazır hale getirildi.

Ağrı'da 158 okul bakımdan geçti, 48 okul doğalgaza kavuştu

OKULLARDA KAPSAMLI HAZIRLIK

İl genelindeki okullarda yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. Sınıflar, ortak kullanım alanları ve okul çevrelerinde yapılan düzenlemelerle eğitim ortamları yenilendi. Boya ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının yanı sıra 48 okulun doğalgaz dönüşümü yapılarak okulların ısınma altyapıları da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlandı.

Ağrı'da 158 okul bakımdan geçti, 48 okul doğalgaza kavuştu

"ÖĞRENCİLERİMİZİ PIRIL PIRIL OKULLARDA KARŞILAYACAĞIZ''

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Ağrı’daki okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.Öğrencilerin eğitim göreceği ortamların temiz, düzenli ve güvenli hale getirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Çakan, "Bu pazartesi günü Uyum Haftası kapsamında okula başlayacak öğrencilerimizi pırıl pırıl okullarımızda ve sınıflarımızda karşılayacağız.

İlimizde çocuklarımızın eğitim gördüğü her okulun yeni döneme eksiksiz hazırlanması için çalışmalarımızı sahada titizlikle yürüttük. 158 okulumuzun bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bunun yanında 48 okulumuzun doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirerek eğitim ortamlarımızın fiziki şartlarını güçlendirdik. Öğrencilerimizin huzurlu ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ağrı Ağrı'da 158 okul bakımdan geçti, 48 okul doğalgaza kavuştu - Son Dakika

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