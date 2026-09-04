Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor

Ağrı\'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da karayolu yatırımlarında son durum değerlendirildi; hastane önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak çalışmalarının eylül ayında başlayıp 2026'da tamamlanması hedefleniyor. Vali Önder Bozkurt, yatırımların takvimine uygun ilerlemesi için teknik ekiple bir araya geldi.

Ağrı genelinde devam eden karayolu yatırımlarında gelinen son durum masaya yatırılırken, hastane önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak başta olmak üzere çok sayıda projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Ağrı'da şehir içi ve ilçeler arası ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen karayolu yatırımları yakından takip ediliyor. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Karayolları Ağrı Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Karayolları Erzurum Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve teknik ekiple bir araya geldi.

Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyorToplantıda, 2 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanan karayolu yatırımlarında gelinen aşama tek tek değerlendirildi. Devam eden projelerin çalışma takvimleri, tamamlanan yatırımlar ve önümüzdeki dönemde başlanacak çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Vali Bozkurt, ulaşım yatırımlarının planlanan sürelerde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor? Hastane önündeki akıllı kavşağa eylülde başlanıyor. Ağrı şehir merkezindeki trafik açısından en dikkat çeken yatırımlardan biri olan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak için de takvim netleşti. Horasan-Eleşkirt yolunun Erzurum-Ağrı il sınırı ile Eleşkirt arasındaki 27 kilometrelik kesimini kapsayan toprak işleri, sanat yapıları, köprü, heyelan ıslahı ve üstyapı yapım ihalesi tamamlandı. Aynı ihale kapsamında yer alan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak çalışmalarına eylül ayı içerisinde başlanacağı ve kavşağın 2026 yılı çalışma sezonu içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor?Ağrı-Havaalanı güzergâhında yapılması planlanan Yolluyazı, TOKİ ve Yüzüncüyıl Mahallesi bağlantı kavşaklarında ise kamulaştırma ve deplase işlemleri sürüyor. Bu işlemlerin tamamlandığı noktalarda kavşakların yapımına başlanacak. Taşlıçay'da Jandarma önü sinyalize kavşağı hizmete alınırken, ilçede yapılması planlanan üst geçidin proje çalışmalarında sona gelindi. Taşlıçay-Doğubayazıt-Gürbulak yolunda yürütülen 9 kilometrelik asfalt yenileme çalışmasının 5 kilometrelik bölümü tamamlandı. İki kilometrelik bölümde çalışmalar devam ederken, geriye kalan 2 kilometrenin de yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Doğubayazıt ile Gürbulak Sınır Kapısı arasında yapılması planlanan üç kavşakta da önemli aşama kaydedildi. Telçeker Kavşağı tamamlanırken, Büvetli ve Gürbulak Gümrük Kapısı kavşaklarının tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü civarında yapılması planlanan yeni kavşağın projesi de hazırlandı. Diğer kurumlara ait hatların deplase işlemlerinin tamamlanmasının ardından kavşağın yapımına başlanacak. Ayrıca Ağrı-Doğubayazıt ayrımı ile Çaldıran Yolu'nun 0-13'üncü kilometreleri arasındaki kesimin yapım ihalesinin tamamlandığı ve sanat yapıları çalışmalarına başlandığı belirtildi. Şehir içinde Kağızman Yolu'na asfalt başladıAğrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor?Ağrı şehir merkezindeki ulaşımı doğrudan ilgilendiren çalışmalar da devam ediyor. Kağızman Yolu şehir geçişinde 2 kilometrelik asfalt çalışmasına başlanırken, şehir geçişinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla orta refüjlere yerleştirilecek ferforje korkulukların temel betonları dökülüyor. Temel çalışmalarının ardından ferforje montajına başlanacağı bildirildi. Taşlısu Köprüsü'nün genişletilmesine yönelik çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Köprüdeki çalışmaların Ekim 2026'da tamamlanması planlanıyor. Eleşkirt Şehir Geçişi ve Sanayi Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ise 5 kilometrelik kesim tamamlandı. Kalan 1 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Tutak Bakımevi'nin yapımı da tamamlanırken tesisin hizmete alınması için açılış hazırlıklarının planlandığı kaydedildi.Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor?Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ulaşım projelerinin yalnızca yeni yollar yapılması açısından değil, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkânlarına kavuşması bakımından da önem taşıdığı vurgulandı. Valilik açıklamasında, “Yol ve ulaşım yatırımlarımızı yakından takip ediyor, planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiriyoruz. İlimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu ulaşım imkânına kavuşmasını sağlamak için yatırımlarımızı sahada takip ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Vali Önder Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirmede, devam eden yatırımların belirlenen çalışma takvimine uygun şekilde ilerletilmesi ve özellikle 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen projelerde çalışmaların hızlandırılması üzerinde duruldu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Bozkurt, Hastane, Ulaşım, Eylül, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı
İstanbul Valiliği’nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt
Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz
Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü
İBB Davası’nda yeni aşamaya geçildi Tutuklular tahliye talep etti İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Tutuklular tahliye talep etti
Dev pizza zinciri resmen satıldı Türkiye için sürpriz gelişme Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:25
Zehra Güneş’in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:58
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da
Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
10:49
Trabzonspor Richarlison’un başını yaktı
Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:00:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement