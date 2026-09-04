Ağrı\'da hastane önündeki akıllı kavşak için çalışmalar eylülde başlıyor

Ağrı genelinde devam eden karayolu yatırımlarında gelinen son durum masaya yatırılırken, hastane önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak başta olmak üzere çok sayıda projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Ağrı'da şehir içi ve ilçeler arası ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen karayolu yatırımları yakından takip ediliyor. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Karayolları Ağrı Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Karayolları Erzurum Bölge Müdürü Fatih Günaydın ve teknik ekiple bir araya geldi.

Toplantıda, 2 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanan karayolu yatırımlarında gelinen aşama tek tek değerlendirildi. Devam eden projelerin çalışma takvimleri, tamamlanan yatırımlar ve önümüzdeki dönemde başlanacak çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Vali Bozkurt, ulaşım yatırımlarının planlanan sürelerde tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Hastane önündeki akıllı kavşağa eylülde başlanıyor. Ağrı şehir merkezindeki trafik açısından en dikkat çeken yatırımlardan biri olan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak için de takvim netleşti. Horasan-Eleşkirt yolunun Erzurum-Ağrı il sınırı ile Eleşkirt arasındaki 27 kilometrelik kesimini kapsayan toprak işleri, sanat yapıları, köprü, heyelan ıslahı ve üstyapı yapım ihalesi tamamlandı. Aynı ihale kapsamında yer alan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Yeni Nesil Akıllı Kavşak çalışmalarına eylül ayı içerisinde başlanacağı ve kavşağın 2026 yılı çalışma sezonu içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.?Ağrı-Havaalanı güzergâhında yapılması planlanan Yolluyazı, TOKİ ve Yüzüncüyıl Mahallesi bağlantı kavşaklarında ise kamulaştırma ve deplase işlemleri sürüyor. Bu işlemlerin tamamlandığı noktalarda kavşakların yapımına başlanacak. Taşlıçay'da Jandarma önü sinyalize kavşağı hizmete alınırken, ilçede yapılması planlanan üst geçidin proje çalışmalarında sona gelindi. Taşlıçay-Doğubayazıt-Gürbulak yolunda yürütülen 9 kilometrelik asfalt yenileme çalışmasının 5 kilometrelik bölümü tamamlandı. İki kilometrelik bölümde çalışmalar devam ederken, geriye kalan 2 kilometrenin de yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Doğubayazıt ile Gürbulak Sınır Kapısı arasında yapılması planlanan üç kavşakta da önemli aşama kaydedildi. Telçeker Kavşağı tamamlanırken, Büvetli ve Gürbulak Gümrük Kapısı kavşaklarının tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü civarında yapılması planlanan yeni kavşağın projesi de hazırlandı. Diğer kurumlara ait hatların deplase işlemlerinin tamamlanmasının ardından kavşağın yapımına başlanacak. Ayrıca Ağrı-Doğubayazıt ayrımı ile Çaldıran Yolu'nun 0-13'üncü kilometreleri arasındaki kesimin yapım ihalesinin tamamlandığı ve sanat yapıları çalışmalarına başlandığı belirtildi. Şehir içinde Kağızman Yolu'na asfalt başladı?Ağrı şehir merkezindeki ulaşımı doğrudan ilgilendiren çalışmalar da devam ediyor. Kağızman Yolu şehir geçişinde 2 kilometrelik asfalt çalışmasına başlanırken, şehir geçişinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla orta refüjlere yerleştirilecek ferforje korkulukların temel betonları dökülüyor. Temel çalışmalarının ardından ferforje montajına başlanacağı bildirildi. Taşlısu Köprüsü'nün genişletilmesine yönelik çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Köprüdeki çalışmaların Ekim 2026'da tamamlanması planlanıyor. Eleşkirt Şehir Geçişi ve Sanayi Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ise 5 kilometrelik kesim tamamlandı. Kalan 1 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Tutak Bakımevi'nin yapımı da tamamlanırken tesisin hizmete alınması için açılış hazırlıklarının planlandığı kaydedildi.?Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ulaşım projelerinin yalnızca yeni yollar yapılması açısından değil, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkânlarına kavuşması bakımından da önem taşıdığı vurgulandı. Valilik açıklamasında, “Yol ve ulaşım yatırımlarımızı yakından takip ediyor, planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiriyoruz. İlimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu ulaşım imkânına kavuşmasını sağlamak için yatırımlarımızı sahada takip ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Vali Önder Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirmede, devam eden yatırımların belirlenen çalışma takvimine uygun şekilde ilerletilmesi ve özellikle 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen projelerde çalışmaların hızlandırılması üzerinde duruldu.

Haber: Servet Arslan