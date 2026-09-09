İbrahim Çeçen Vakfı hibe programında son başvuru tarihi 9 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika
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İbrahim Çeçen Vakfı hibe programında son başvuru tarihi 9 Ekim'e uzatıldı

İbrahim Çeçen Vakfı hibe programında son başvuru tarihi 9 Ekim\'e uzatıldı
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İbrahim Çeçen Vakfı'nın Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ı kapsayan TRA2 Bölgesi'nde kadınların güçlenmesine yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı'nın başvuru süresi, ek süre talepleri üzerine 9 Ekim 2026'ya uzatıldı. Program kapsamında proje başına 250 bin TL'ye kadar mali destek sağlanacak ve başvurular vakfın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine yönelik projeleri destekleyen İbrahim Çeçen Vakfı Kadınların Güçlenmesine Yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı’nın son başvuru tarihi, başvuru sürecine ilişkin iletilen ek süre talepleri üzerine 9 Ekim 2026’ya uzatıldı. İbrahim Çeçen Vakfı, ek süreyle daha fazla kurum ve kuruluşun programa katılmasını ve daha fazla kadın odaklı proje fikrine ulaşılmasını hedefliyor.

İbrahim Çeçen Vakfı’nın Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan TRA2 Bölgesi’nde hayata geçirdiği ‘Kadınların Güçlenmesine Yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı’nın başvuru süreci devam ediyor. Başvuru sürecine ilişkin kurum ve kuruluşlardan iletilen ek süre taleplerini değerlendiren Vakıf, son başvuru tarihini 9 Ekim 2026’ya uzatma kararı aldı.

İbrahim Çeçen Vakfı hibe programında son başvuru tarihi 9 Ekim'e uzatıldı

Vakıf tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan program, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen, yerel ihtiyaçlara çözüm üreten ve sürdürülebilir sosyal etki yaratma potansiyeline sahip projelere mali destek sunuyor. Başvuru süresinin uzatılmasıyla bölgedeki daha fazla kurum ve kuruluşun proje fikirlerini geliştirmesine ve iş birlikleri oluşturmasına imkan sağlanması amaçlanıyor.

Daha fazla kadın odaklı projeye ulaşılması hedefleniyor

İbrahim Çeçen Vakfı’nın “dayanışmacı filantropi” anlayışı doğrultusunda tasarlanan hibe programı kapsamında; kadına yönelik şiddetle mücadele, kırsal bölgelerde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, kültür, sanat ve spor yoluyla kadınların sosyal hayata katılımının artırılması gibi alanlarda geliştirilecek projeler desteklenecek. Dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi, bireylerin iyilik hâlinin artırılması ve sosyal dışlanmanın azaltılması da programın öncelikli odak alanları arasında yer alıyor.

Program; TRA2 Bölgesi’ndeki kamu kurumları, devlet üniversiteleri, belediyeler, her kademedeki devlet okulları, kamu yararı ilkelerine uygun faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin başvurusuna açık. Hibeler doğrudan kişilere değil, kadınların güçlenmesine yönelik projeler geliştiren kurum ve kuruluşlara sağlanacak.

Proje başına 250 bin TL’ye kadar destek sağlanacak

Program kapsamında proje başına 50 bin TL ile 250 bin TL arasında mali destek sağlanacak. Uygulama süresi 6 ile 12 ay arasında olacak projeler; ihtiyaç analizi, sosyal etki potansiyeli, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler doğrultusunda bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. Kurumlar arası iş birliğini teşvik etmek amacıyla Kamu-Üniversite-STK ortaklığıyla hazırlanan projeler ile eş finansman içeren başvurular değerlendirme sürecinde ek puan avantajına sahip olacak.

Başvurular internet sitesi üzerinden yapılabilecek

Kadınların Güçlenmesine Yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı’na başvurular İbrahim Çeçen Vakfı’nın ibrahimcecenvakfi.org.tr adresindeki internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Programa ilişkin başvuru rehberi, koşullar ve ayrıntılı bilgiye de aynı adres üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Platformu

İbrahim Çeçen, Sivil Toplum, Ardahan, Iğdır, Kars, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı hibe programında son başvuru tarihi 9 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Çeçen Vakfı hibe programında son başvuru tarihi 9 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika
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