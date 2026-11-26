Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ağrı İl Temsilciliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

KADEM İl Temsilcisi Özlem Çeçen, Psikolojik şiddete dönüşen güzellik dayatmalarına dikkat çekerek, “Güzellik dayatması şiddettir” dedi.

Kadem Merkezi’nde düzenlenen programa dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İl Temsilcisi , Özlem Çeçen, kuruldukları günden bu yana şiddetin her türüne karşı çıktıklarını ve şiddete maruz kalan kadınların hak arama süreçlerinde yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu yılki kampanyalarında psikolojik şiddete dönüşebilen güzellik dayatmalarına odaklandıklarını belirten Çeçen, 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde de bu konuyu çok yönlü ele aldıklarını ifade eden Çeçen “Bakımlı olmayı veya estetik tercihleri bir sorun olarak görmüyor, kadınların kendi görünümleriyle ilgili karar verme özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Ancak güzellik beklentileri, özgür tercihleri sınırlayan bir baskı ve kontrol aracına dönüştüğünde artık kişisel tercihlerden söz edemeyiz. Bir kadının görünüşü nedeniyle sistematik olarak aşağılanması veya belirli bir görünüme zorlanması psikolojik şiddettir.” dedi.

Eğitim ve istihdamda görünüş temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve dijital platformlardaki tek tipleştirici standartların sorgulanması çağrısında bulunan Çeçen, “Güzellik, kadına yüklenen bir yükümlülük değil, bireysel özgürlük alanı olmalıdır. Değişmesi gereken kadınların bedenleri veya tercihleri değil; onlara belirli kalıpları dayatan anlayıştır. Güzellik dayatması şiddettir” ifadelerini kullandı.

Haber: Servet Arslan