AK Parti Gaziantep'ten STK ziyaretleri: "Gönül köprülerini güçlendireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Gaziantep'ten STK ziyaretleri: "Gönül köprülerini güçlendireceğiz"

AK Parti Gaziantep\'ten STK ziyaretleri: "Gönül köprülerini güçlendireceğiz"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu, beraberindeki teşkilat üyeleriyle Deniz Feneri, İHH, Telekom Emekliler ve Yeni Adım derneklerini ziyaret etti. Sosyal dayanışma ve ortak projeler için iş birliği vurgusu yapıldı.

AK PartiGaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek yönetici ve üyelerle bir araya geldi.

Program kapsamında Deniz Feneri Gaziantep Temsilciliği, İHH Gaziantep Şubesi, Telekom Emekliler ve Çalışanlar Derneği ile Yeni Adım Derneği ziyaret edildi. Ziyaretlere İl ve İlçe Başkan Yardımcıları ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret: Gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz

Gerçekleştirilen ziyaretlerde derneklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınırken, sosyal dayanışma, gönüllülük faaliyetleri ve Gaziantep’e yönelik ortak çalışma alanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Teşkilat mensupları, dernek yöneticileri ve gönüllülerle samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerileri dinledi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret: Gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz - Resim : 2

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sunan, gönüllülük esasıyla hizmet üreten her sivil toplum kuruluşumuz kıymetlidir. AK Parti olarak toplumun tüm kesimleriyle istişareyi önceleyen anlayışımız doğrultusunda gönül köprülerimizi güçlendirmeye, ortak akıl ve iş birliği içerisinde Gaziantep’imize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'ndan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret: Gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz - Resim : 3

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare kültürünü güçlendirerek vatandaş odaklı çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. 

Kaynak: Haber Platformu

Sivil Toplum, Gaziantep, AK Parti, Telekom, İHH, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Parti Gaziantep'ten STK ziyaretleri: 'Gönül köprülerini güçlendireceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Tatili kabusa döndü Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı
Gazze’de yürek yakan görüntü 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında

22:57
Kadıköy’de resital Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:43
İşte Trabzon’a ulaşan Salah’ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
21:26
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
18:39
Meclis’te tansiyon yükseldi: İYİ Partili Turhan Çömez’in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı
Meclis'te tansiyon yükseldi: İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 23:41:56. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep'ten STK ziyaretleri: "Gönül köprülerini güçlendireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.