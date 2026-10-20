Rize Çamlıhemşin'de Muhtarlar Günü kahvaltısında muhtarların katkısı vurgulandı - Son Dakika
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Rize Çamlıhemşin'de Muhtarlar Günü kahvaltısında muhtarların katkısı vurgulandı

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Rize Çamlıhemşin\'de Muhtarlar Günü kahvaltısında muhtarların katkısı vurgulandı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi. Kaymakam Gizem Çiçek, Belediye Başkanı Ömer Altun ve protokolün katıldığı programda muhtarların yerel sorunların çözümüne katkısı vurgulandı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarların katılımıyla kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Programa Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Belediye Başkanı Ömer Altun, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Yusuf Arısoy, AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Hüseyin Albardak, Çamlıhemşin Devlet Hastanesi Müdürü Ömer Zeki Badoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Özdemir ve Çamlıhemşin Muhtarlar Birliği Başkanı Osman Albardak ile daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

Çamlıhemşin’de muhtarların görev ve sorumlulukları vurgulandı

Kahvaltı programında, mahalle ve köylerde vatandaşlara hizmet veren muhtarların yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla yürüttükleri çalışmaların önemi öne çıktı.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesinde önemli rol üstlenen muhtarların, yerel sorunların çözümüne ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine sağladıkları katkılara dikkat çekildi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Program kapsamında ilçede görev yapan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanarak özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: Haber Platformu
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