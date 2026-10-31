Adana'da hatalı ve çift sıra parklar trafiği yavaşlattı, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da hatalı ve çift sıra parklar trafiği yavaşlattı, vatandaşlar tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da hatalı ve çift sıra parklar trafiği yavaşlattı, vatandaşlar tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da hatalı ve çift sıra parklar trafiği yavaşlattı, vatandaşlar tepki gösterdi
Haber Videosu

Adana'da yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlarda hatalı ve çift sıra parklar trafik akışını yavaşlatırken, Seyhan ilçesindeki 5 Ocak Meydanı ve Çakmak Caddesi'nde vatandaşlar sürücülere tepki gösterdi. Parklar nedeniyle kuyruklar oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Adana'da yoğunluğun yaşandığı caddelerdeki hatalı parklar nedeniyle trafik akışı yavaşlarken, vatandaşlar çift sıra park edilen araçların sürücülerine tepki gösterdi.

Kent genelinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlarda yol kenarlarına yapılan hatalı ve çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor. Sürücü ve yayaların ulaşımını güçleştiren parklar nedeniyle bazı noktalarda araç yoğunluğu ve uzun kuyruklar oluşurken, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde korna sesleri de artıyor. Özellikle merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanı ve Çakmak Caddesi'nde yaşanan hatalı ve çift sıra parklar nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

"Trafik ve temizlik konusunda berbat, rezalet bir durumdayız"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Recep Tutuş, Adana'nın merkezi bölgelerinde çalışmaların eksik kaldığını söyleyerek, "Burası Hindistan'a döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı denetlemiyor. Trafik ve temizlik konusunda berbat, rezalet bir durumdayız. Kimse buraya aracıyla girmek istemiyor. Burası Adana'nın kalbi, öncelikle çift sıra parkın tamamen engellenmesi lazım. Sonrasında motosiklet ve araçların buradan tamamen kaldırılması lazım. Önce araçtan başlayıp sonrasında kaldırım işgaline el atmalılar. Başımıza bir şey gelse itfaiye veya ambulans gelene kadar vakit kaybeder. Belediye hiçbir şekilde çalışmıyor. İlk dönemlerde de çalışmıyordu, şimdi de çalışmıyor. Bu konudan dolayı çok rahatsızım" dedi.

"Belediye işini yapmıyor"

Mehmet Yıldırım ise trafiğe çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, "Yayaların rahatlıkla yürümesi için bu araçların burada olmaması gerekiyor. Buranın araç trafiğine kapatılması ve sadece yayalara açık olması gerekiyor. Rahatça yürüyebilelim ve alışverişimizi yapabilelim. Araçların buraya alınmaması gerekiyor. Burada esnaf problemi de var. Kaldırım işgali var. Satıcılar ve araçlar buraya girmemize engel oluyor. Önceden Adana'mız daha güzeldi ancak şu an sahipsiz bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya gerekli ilgi göstermiyor. Buraya daha fazla ilgi gösterilmeli ancak belediye işini yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
OtomobilGüncelSeyhanTrafikAdanaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
11:54
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:59:27. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da hatalı ve çift sıra parklar trafiği yavaşlattı, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android