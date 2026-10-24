Adana'da ortak olduğu öne sürülen otoparkta molozlar kapıyı tıkadı, araçlar sıkıştı - Son Dakika
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Adana'da ortak olduğu öne sürülen otoparkta molozlar kapıyı tıkadı, araçlar sıkıştı

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Adana\'da ortak olduğu öne sürülen otoparkta molozlar kapıyı tıkadı, araçlar sıkıştı
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Adana\'da ortak olduğu öne sürülen otoparkta molozlar kapıyı tıkadı, araçlar sıkıştı
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Adana Seyhan'da iki iş merkezinin ortak kullandığı öne sürülen kapalı otoparkta tadilat molozları kapı önünde birikti ve içerideki araçlar çıkamadı. Özen Plaza yöneticisi, mahkeme kararına rağmen ortak alana giremediklerini, 36 dairede 150'ye yakın kişinin yaşadığını söyledi.

Adana'da iki iş merkezi arasında ortak olduğu öne sürülen kapalı otoparkın kullanımı nedeniyle başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşınırken, tadilat molozlarının otopark girişinde birikmesiyle araçlar içeride mahsur kaldı.

Seyhan ilçesinde bulunan Baysan İş Merkezi ve Özen Plaza'nın ortak kullandığı öne sürülen kapalı otopark, iki bina yönetimi arasında anlaşmazlığa neden oldu. İddiaya göre, Baysan İş Merkezi yönetimi, Özen Plaza sakinlerinin otoparkı kullanmasına izin vermedi. Bunun üzerine Özen Plaza sakinleri tarafından konuyla ilgili kamu davası açıldı. Otoparkın kullanımına ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta Baysan İş Merkezi yöneticisinin, haksız el atma nedeniyle ceza aldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili anlaşmazlık sürerken, iddiaya göre Özen Plaza sakinleri, otopark içerisinde gerçekleştirilen tadilat sırasında ortaya çıkan molozları dışarı çıkarmak istedi ancak Baysan İş Merkezi yönetimi otopark kapısını açmayarak buna izin vermedi. Bunun üzerine çıkarılamayan molozlar kapının önünde birikti. Kapının önünde yığılan molozlar nedeniyle otoparka dışarıdan araç girişi yapılamazken, içeride bulunan araçlar da otoparktan çıkamayarak mahsur kaldı.

"Ortak alanımıza giremiyoruz"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Özen Plaza Yöneticisi Nazan Akça Subaşı, otoparkın Baysan İş Merkezi ve Özen Plaza'nın ortak otoparkı olduğunu söyleyerek, "Biz bu otoparkı ortak otopark olmasına rağmen yıllardır kullanamıyoruz. Bu nedenle savcılıkta dava açıldı. Haksız el atılmadan dolayı Baysan İş Merkezi yöneticisi ceza aldı. Ardından ortak kullanalım, barışalım derken, bizim bu otoparkı kullanmamıza izin vermemeye devam ettiler. Adana'da geçen gün yağmur yağdığında otoparkımız su aldı ve bu nedenle ustalar çalışıyordu. Biz bunun üzerine burada tadilat yaptırdık ki burası hemen düzelsin. Burada toplam 36 daire var ve 150'ye yakın insan yaşıyor. Bununla ilgili önlem almak istedik. Ustalar çalıştı ve bütün molozlar kapı önüne getirildi. Kapının açılmasını istedik ancak açılmadı. Bu nedenle biz bu molozları dışarıya çıkartamıyoruz. Eğer bu bina çökerse veya otoparkı kullanamadığımız için bir mağduriyet yaşarsak 150 kişinin hesabını nasıl verecekler bilmiyoruz. Kamu davası açılıyor ve ceza alıyorlar. Fakat bu nasıl kanun tanımamazlıksa biz ortak alanımıza giremiyoruz" dedi.

"Elimizde mahkeme kararı var ancak hukuk tanımıyorlar"

Subaşı, molozların ortak alandan çıktığını kaydederek, "Biz bunları otoparktan çıkartmak için kapı önüne yığdık ama kapıyı açmadılar. Sonra onların arabası içeride mahsur kaldı. Günlerdir biz bu kapının açılmasını bekliyorduk. Binamız içeriden kokuyor ve çöküyor. Özen Plaza sakinleri mağdur durumda. Güvenlik bize, yönetimin talimatının kapının açılmaması olduğunu ve bu kapının hiçbir şartta bize açılmayacağını söyledi. Elimizde mahkeme kararı var ancak hukuk tanımıyorlar. Bu molozlar yüzünden kendi araçlarını da çıkaramıyorlar. Canları istediği için daraba yaptırmışlar. İstedikleri arabayı alıyorlar, istemediklerini almıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelSeyhanAdanaÇevreSon Dakika

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