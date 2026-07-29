Akdeniz’de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz’de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Akdeniz’de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin’in Akdeniz ilçesinde vatandaşların temiz ve sağlıklı koşullarda ibadet edebilmesi amacıyla cami, mescit, kilise, cemevi ve türbelerde düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde vatandaşların temiz ve sağlıklı koşullarda ibadet edebilmesi amacıyla cami, mescit, kilise, cemevi ve türbelerde düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, ilçe genelindeki ibadethanelerde periyodik olarak kapsamlı hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cemevi ile çok sayıda türbe özel ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler, halılar, mihrap ve minber bölümleri, abdesthaneler, ayakkabılıklar, kapı ve pencere yüzeyleri ile ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik ve hijyen uygulamaları yapıyor.

Temizlik çalışmalarında yalnızca görünür kirlerin giderilmesiyle yetinilmeyip, toz, bakteri ve mikroorganizma yükünü azaltmaya yönelik dezenfeksiyon işlemleri de uygulanıyor. Böylece özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi hassas olan vatandaşlar için daha sağlıklı bir ibadet ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Uzmanların da toplu kullanım alanlarında düzenli hijyen uygulamalarının solunum yolu enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar ve temas yoluyla bulaşabilecek bazı hastalıkların yayılma riskini azalttığına dikkat çektiği belirtilirken, halı ve kumaş yüzeylerde biriken toz akarları ile mikroorganizmaların düzenli temizlenmesinin özellikle astım ve alerji hastaları açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yürütülen çalışmaların yalnızca temizlik hizmeti değil, aynı zamanda toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir belediyecilik faaliyeti olduğunu belirtti.

İbadethanelerin toplumun ortak değerleri olduğunu ifade eden Beşikci, "İbadethanelerimiz toplumumuzun ortak değerleri ve en çok kullanılan kamusal alanları arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet edebilmesi için temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle ortak kullanım alanlarının hijyenik tutulması, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu hizmeti kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Belediye, Akdeniz, Mersin, Çevre, Cami, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akdeniz’de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

16:35
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük’e geri döndü
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 16:55:00. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz’de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.