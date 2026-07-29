Akdeniz’de ibadethaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde vatandaşların temiz ve sağlıklı koşullarda ibadet edebilmesi amacıyla cami, mescit, kilise, cemevi ve türbelerde düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, ilçe genelindeki ibadethanelerde periyodik olarak kapsamlı hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cemevi ile çok sayıda türbe özel ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler, halılar, mihrap ve minber bölümleri, abdesthaneler, ayakkabılıklar, kapı ve pencere yüzeyleri ile ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik ve hijyen uygulamaları yapıyor.

Temizlik çalışmalarında yalnızca görünür kirlerin giderilmesiyle yetinilmeyip, toz, bakteri ve mikroorganizma yükünü azaltmaya yönelik dezenfeksiyon işlemleri de uygulanıyor. Böylece özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi hassas olan vatandaşlar için daha sağlıklı bir ibadet ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Uzmanların da toplu kullanım alanlarında düzenli hijyen uygulamalarının solunum yolu enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar ve temas yoluyla bulaşabilecek bazı hastalıkların yayılma riskini azalttığına dikkat çektiği belirtilirken, halı ve kumaş yüzeylerde biriken toz akarları ile mikroorganizmaların düzenli temizlenmesinin özellikle astım ve alerji hastaları açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yürütülen çalışmaların yalnızca temizlik hizmeti değil, aynı zamanda toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir belediyecilik faaliyeti olduğunu belirtti.

İbadethanelerin toplumun ortak değerleri olduğunu ifade eden Beşikci, "İbadethanelerimiz toplumumuzun ortak değerleri ve en çok kullanılan kamusal alanları arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet edebilmesi için temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle ortak kullanım alanlarının hijyenik tutulması, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu hizmeti kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.