Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, deniz 24 derece, Keykubat Plajı turistlerle doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, deniz 24 derece, Keykubat Plajı turistlerle doldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya\'da hava sıcaklığı 20 derece, deniz 24 derece, Keykubat Plajı turistlerle doldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya\'da hava sıcaklığı 20 derece, deniz 24 derece, Keykubat Plajı turistlerle doldu
Haber Videosu

Alanya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağışlı hava bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Keykubat Plajı'na akın etti; hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Keykubat Plajı'na akın etti. Bazı vatandaşlar dalgalı denize girerek serinlerken, bazıları ise aileleriyle birlikte kumsalda güneşin tadını çıkardı.

Alanya'da bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından güneşli hava yüzleri güldürdü. 30 Ekim itibarıyla havanın açmasıyla birlikte sahillerde hareketlilik yaşandı. Güzel havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Keykubat Plajı'na gelerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar dalgalı olmasına rağmen denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte kumsalda vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Plajda kurulan voleybol fileleri de vatandaşların ilgisini çekti. Güneşli havayı spor yaparak değerlendiren vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Yağışlı günlerin ardından sahilde yaşanan hareketlilik, sonbaharın son günlerinde Alanya'da yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

"Biz Alanya'da yazı yaşıyoruz"

Denizden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Kürşat Kunt (50), yaklaşık bir haftadır yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, "Bir haftadır aslında havalar çok yağmurluydu. Ama bugün, biliyorsunuz 30 Ekim, havanın güzelliğini yaşıyoruz. Denizin güzelliğini görüyorsunuz. Bütün yurt genelinde yağmur ve fırtına varken biz Alanya'da yazı yaşıyoruz. Biraz önce denizden çıktık, gördüğünüz gibi. Herkesi buraya bekliyoruz. Tatilin adresi burası" dedi.

Kaynak: İHA
GüneşliAntalyaturistAlanyaTurizmGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:22:59. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, deniz 24 derece, Keykubat Plajı turistlerle doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android