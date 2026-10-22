Alanya'da kale açıklarında turistlerin ilgisini çeken yunuslar dronla görüntülendi

Alanya'da kale açıklarında turistlerin ilgisini çeken yunuslar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistlerin ilgisini çeken yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kale açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar, dronla görüntülendi. Denizde ilerleyen yunuslar, tekneyle tura çıkan turistlerin ilgisini çekti.
Alanya Kalesi açıklarında görülen yunus sürüsü, denizde bir süre birlikte yüzerek ilerledi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Tekneyle günübirlik geziye çıkan turistler de yunusları ilgiyle izledi. Denizdeki hareketleri dronla kaydedilen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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