Andırın Geben\'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı\'nda üç geyiği telefonla kaydetti

Andırın Geben'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı'nda üç geyiği telefonla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarındaki Kayranlı Dağı ve Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, zirveye yakın sarp yamaçlarda üç geyikle karşılaştı. Geyikler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi.
Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarında yer alan, sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, dağın zirveye yakın sarp yamaçlarında üç geyikle karşılaştı. Vatandaşlar, doğal ortamındaki geyikleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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