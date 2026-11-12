Andırın Geben\'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı\'nda üç geyiği telefonla kaydetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi.

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarında yer alan, sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, dağın zirveye yakın sarp yamaçlarında üç geyikle karşılaştı. Vatandaşlar, doğal ortamındaki geyikleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.