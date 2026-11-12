Andırın Geben'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı'nda üç geyiği telefonla kaydetti - Son Dakika
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Andırın Geben'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı'nda üç geyiği telefonla kaydetti

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Andırın Geben\'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı\'nda üç geyiği telefonla kaydetti
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Andırın Geben\'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı\'nda üç geyiği telefonla kaydetti
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarındaki Kayranlı Dağı ve Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, zirveye yakın sarp yamaçlarda üç geyikle karşılaştı. Geyikler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi.

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarında yer alan, sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, dağın zirveye yakın sarp yamaçlarında üç geyikle karşılaştı. Vatandaşlar, doğal ortamındaki geyikleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Andırın Geben'de araziye çıkanlar Kayranlı Dağı'nda üç geyiği telefonla kaydetti - Son Dakika
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