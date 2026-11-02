Antalya-Alanya Otoyolu tünellerinde yüzde 80 ilerleme sağlandı, proje 2028'de bitecek - Son Dakika
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Antalya-Alanya Otoyolu tünellerinde yüzde 80 ilerleme sağlandı, proje 2028'de bitecek

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Antalya-Alanya Otoyolu tünellerinde yüzde 80 ilerleme sağlandı, proje 2028\'de bitecek
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya-Alanya Otoyolu'nda tünellerde yüzde 80 ilerlemeye ulaşıldığını, projenin 2028 yılına yetişeceğini belirtti. Otoyol tamamlandığında D400'deki trafik yoğunluğunun azalması ve yıllık 23,9 milyar TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya- Alanya Otoyolu projesinde tünellerde yüzde 80 oranında ilerleme sağlandığını ve projenin 2028 yılına yetişeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Antalya-Alanya Otoyolu projesinde tüneller ve viyadüklerin yapımı aralıksız sürdürülüyor. 84 kilometresi anayol, 38 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğa sahip olan otoyol güzergahında incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya-Alanya yolunun kamu-özel sektör iş birliğiyle yapıldığını belirten Vali Şahin, "Şu anda Antalya-Alanya Otoyolu inşaatı kapsamındaki en uzun tünellerden birindeyiz. Burada tünel kazım işleri son sürat devam ediyor. Arkadaşlarımız tünellerde yüzde 80'lik ilerleme seviyesine ulaştı" dedi.

16 viyadük inşaatı hızla sürüyor

16 viyadüğün inşaatının da hızla sürdüğünü söyleyen Vali Şahin, "Bölgemiz için çok acil bir ihtiyaç olan bu muhteşem proje, inşallah 2028 yılına yetişecek. Tüm Antalyalılar adına bu kıymetli projeden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Kısa süre içerisinde hep beraber araçlarımızla bu tünellerden geçeceğiz" açıklamalarında bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Şahin'e Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir eşlik etti.

Proje hakkında bilgiler

Mevcut D400 yolunda trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan proje tamamlandığında yıllık 23 milyar TL zamandan ve 900 milyon TL akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar TL tasarruf sağlanacak. Ayrıca çevreci yönüyle de öne çıkan proje sayesinde yılda 47 bin ton daha az CO_2 emisyonu salınımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında toplam uzunluğu 4 bin 604 metre (çift tüp toplamı 9 bin 208 metre) olan 5 adet tünel ve toplam uzunluğu 5 bin 966 metre (çift yön toplamı 11 bin 932 metre) olan 16 adet viyadük yer alıyor. Bunların yanı sıra güzergahta 22 köprü, 59 üstgeçit, 43 altgeçit, 363 kutu menfez ve 7 adet kavşak inşası eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Şantiyelerde devam eden yoğun çalışmalar kapsamında halihazırda 4 bin 297 personel ile 925 makine ve ekipman görev yaparken, çalışmaların en yoğun döneminde bu sayıların 6 bin personele ve bin 200 makine/ekipmana ulaşması planlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya-Alanya Otoyolu tünellerinde yüzde 80 ilerleme sağlandı, proje 2028'de bitecek - Son Dakika
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