Aydın İncirliova\'da sağanak yolları su altında bıraktı, araçlar güçlükle ilerledi

Aydın İncirliova'da sağanak yolları su altında bıraktı, araçlar güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İncirliova'da sağanak yağış sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Koçarlı Sandıklı yolunda biriken sular araçların geçişini zorlaştırdı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın önümüzdeki saatlerde aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar sualar altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından, İncirliova'da yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Koçarlı Sandıklı yolunda biriken yağmur suları araçların geçişini zorlaştırırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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