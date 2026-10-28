Bartın'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde kano etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Bartın'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde kano etkinliği yapıldı

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Bartın\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümünde kano etkinliği yapıldı
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Bartın\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümünde kano etkinliği yapıldı
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Bartın'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından Bartın Irmağı'nda kano etkinliği düzenlendi. Bartın Üniversitesi Kano Kulübü öğrencileri ırmakta kürek çekerken, Vali Arslan ve Rektör Akkaya kano sporunun önemine dikkat çekti.

Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, ardından Bartın Irmağı'nda gerçekleştirilen kano etkinliğiyle Cumhuriyet coşkusu suya taşındı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya tarafından çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Programa il protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve öğrenciler katıldı.

"Cumhuriyet coşkusu kanolarla ırmağa taşındı"

Törenin ardından Bartın Irmağı'nın Yalı mevkisinde "Cumhuriyet Kanosu" etkinliği gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Kano Kulübü öğrencileri, Çağlayan mevkisinden başlayarak kanolarıyla ırmak üzerinde kürek çekti. Etkinlikte ortaya çıkan görüntüler, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk kattı.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak kano sporunun Bartın açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Vali Arslan, Bartın Irmağı'nın kano sporu için elverişli yapısını değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıRektörBartınGüncelÇevreSporSon Dakika

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