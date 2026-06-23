Vahap Seçer Londra'da su yönetimini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vahap Seçer Londra'da su yönetimini anlattı

Vahap Seçer Londra\'da su yönetimini anlattı
23.06.2026 10:10  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, EBRD Yeşil Şehirler toplantısında su yönetimi ve iklim direnci çalışmalarını anlattı. Suyu stratejik bir konu olarak ele aldıklarını belirten Seçer, sürdürülebilir bir su sistemi hedeflediklerini vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Londra'da düzenlenen EBRD Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'nda su yönetimi ve iklim direnci alanındaki çalışmaları anlatarak, "Bizim için su, çevreyi, enerjiyi, ekonomiyi, halk sağlığını, afet yönetimini ve iklim direncini bir araya getiren stratejik bir konudur" dedi. Seçer, hedeflerinin gelecek nesiller için güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir su sistemi oluşturmak olduğunu vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen 'Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. EBRD Yeşil Şehirler ağına üye belediye başkanlarını, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerini, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren, 'Yarına Yatırım: Herkes İçin Yeşil ve Dirençli Şehirler İnşa Etmek' temasıyla düzenlenen toplantı; son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesi ile gelecekteki iş birliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi.

Programın 10 yıllık kazanımları masaya yatırıldı

Birçok oturumun gerçekleştirildiği toplantıda, kentlerin temiz enerjiye geçişi, ulaşım, konut ve ısınma sistemlerinin elektrifikasyonu, düşük karbonlu ve iklim dirençli konut politikaları, atık su ve su yönetimi altyapısının güçlendirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamaları, sel ve sıcak hava dalgalarına karşı dirençlilik, iklim krizine uyum süreçlerinde yapay zeka kullanımı gibi konular ele alındı. Program kapsamında Yeşil Şehir Görevlileri Ağı Toplantısı'na katılan Seçer, 'Bir On Yıllık Etki: EBRD Yeşil Şehirlerinin Başarılarının Kutlanması Paneli'nde ise kentlerin deneyim paylaşımlarını takip etti. Panelde programa dahil olan kentlerin yeşil dönüşüm uygulamaları, finansman deneyimleri, kent yaşamına etkileri ve gelecek vizyonları belediye başkanlarının katılımıyla ele alındı.

Başkan Seçer'in yer aldığı 'Sistem Yaklaşımından Yatırıma: Su Yönetiminin Önemi' başlıklı oturumda kente yapılacak bir yatırımın kentin su güvenliğine, iklim direncine, deniz ekosistemine, enerji tüketimine ve ekonomik gelişimine nasıl katkı sağlayacağı tartışıldı. Mersin ile birlikte Fas'ın Kazablanka ve Kırgızistan'ın Oş kentlerindeki uygulamaların da ele alındığı oturumda Seçer'in yanı sıra; Kazablanka-Settat Bölgesi Konseyi Başkanı Abdellatif Mazouz, Oş Belediye Başkanı Zhanarbek Akaev, Su Sistemleri Entegrasyonu Profesörü Prof. Dr. Ana Mijic ve Altyapı Çözümleri İş Grubu İş Geliştirme Direktörü Silvia Kuo konuşmacı olarak yer alırken, oturumun moderatörlüğünü ise EBRD Avrasya Altyapı Bölüm Başkanı Ekaterina Miroshnik yürüttü.

"Mersin'de su yönetiminde sistem yaklaşımını benimsiyoruz"

'Sistem Yaklaşımından Yatırıma: Su Yönetiminin Önemi' başlıklı oturumda konuşan Seçer, Yeşil Şehirler Programı kapsamında düzenlenen toplantının kentler arasında deneyim paylaşımını güçlendirdiğini vurgulayarak, gerçekleştirilen oturumun küresel sorunlara en iyi cevap olacağını belirtti. Mersin hakkında genel bilgileri katılımcılarla paylaşan Seçer, Mersin'in iklim değişikliğinin etkilerini yoğun biçimde hissettiğinin altını çizdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimini yalnızca teknik bir altyapı meselesi olarak görmediklerini belirten Seçer, "Bizim için su, çevreyi, enerjiyi, ekonomiyi, halk sağlığını, afet yönetimini ve iklim direncini bir araya getiren stratejik bir konudur. Tam da bu nedenle Mersin'de su yönetiminde sistem yaklaşımını benimsiyoruz. Su sistemleri birbirine bağlıdır ve bir noktada alınan karar tüm sistemi etkiler. Bu yaklaşım doğrultusunda bir yatırımın kentin su güvenliğine, enerji verimliliğine, iklim direncine, deniz ekosistemlerine ve ekonomik gelişimine nasıl katkı sunduğuna bakıyoruz" sözlerini kaydetti. Çalışmaların sistem yaklaşımı ile ilerletildiğini dile getiren Seçer, söz konusu sistemin 4 temel başlıkta sürdürüldüğünü ifade etti.

"Geleceğin risklerini dikkate alarak uzun vadeli bir su altyapısı inşa ediyoruz"

Mersin'in su yönetiminde birinci önceliklerinin güçlü ve dayanıklı altyapı yatırımları olduğunu kaydeden Seçer, kentte hayata geçirilen projeleri aktardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, EBRD ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğinde yürütülen 'Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi'nin su yönetimindeki yaklaşımlarının en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Seçer, "Yaklaşık 84 milyon euro tutarındaki yatırım kapsamında Mersin genelinde atıksu arıtma tesislerinin kapasite artırımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni arıtma tesisleri ile derin deniz deşarj sistemlerini hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamıyoruz. Gelecekteki nüfus artışını, iklim değişikliğinin etkilerini ve çevresel riskleri de dikkate alarak uzun vadeli bir su altyapısı inşa ediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği destekli FRIT-II programı kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Seçer, Mersin'in içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarıyla büyüdüğünü, aynı zamanda altyapı kapasitesinin güçlendirildiğini dile getirdi.

"Hedefimiz, gelecek nesiller için güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir su sistemi oluşturmaktır"

Su yönetiminde başarının birçok faktörü aynı sistemde değerlendirebilmekle bağlantılı olduğunu söyleyen Seçer, geleceğin dirençli şehirlerinin, suyu koruyan, yeniden kullanan, veriyle yöneten ve ekosistemleri gözeten şehirler olacağının altını çizdi. Mersin olarak hedefin gelecek nesiller için güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir su sistemi oluşturmak olduğunu dile getiren Seçer, "Bu dönüşüm yolculuğunda EBRD Yeşil Şehirler Programı bizim için önemli bir ortaklık platformu olmaya devam ediyor. Deneyimlerimizi paylaşmayı, birlikte öğrenmeyi ve daha dirençli şehirler inşa etmek için uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir'in de EBRD tarafından Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı Yöneticisi olarak görevlendirildiği 'Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'nın ilk günü, oturumların tamamlanması, günün değerlendirmesi ve kapanış ile sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Londra, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Vahap Seçer Londra'da su yönetimini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
27 saattir her yerde aranıyordu Kayıp çocuktan sevindiren haber 27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber
Anaokulunda infial yaratan görüntü Şüpheli gözaltına alındı Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

11:06
Milli Takım’da Arizona krizi “Mecburduk“ denilen işin altından para çıktı
Milli Takım'da Arizona krizi! "Mecburduk" denilen işin altından para çıktı
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:55
Sen misin AVM denetlemeye kalkan Emniyet’ten ilk fotoğraflar geldi
Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:17:04. #7.12#
SON DAKİKA: Vahap Seçer Londra'da su yönetimini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.