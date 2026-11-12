Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, COP31 panelinde enerji yönetimini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, COP31 panelinde enerji yönetimini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, COP31 panelinde enerji yönetimini anlattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen Belediyelerde Enerji Yönetimine Bütüncül Yaklaşım panelinde konuştu. Subaşı, belediyelerin enerji tüketimini takip etmesi, verimliliği artırması ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesi gerektiğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 'Belediyelerde Enerji Yönetimine Bütüncül Yaklaşım' başlıklı panelde konuştu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve sözleşmesine taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek COP 31 Antalya'da başladı. Zirveye 102 ülkenin lideri ve 300'den fazla bakanı ağırlarken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Bilecik Belediyesi'ni temsil etti.

Yerel yönetimlerin enerji politikaları, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir kentler için atılması gereken adımların konuşulduğu programda Başkan Subaşı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Doğayı ve çevremizi korumak enerji maliyetlerini en aza indirmek temel önceliğimiz"

Panelde konuşan Başkan Subaşı, enerjinin artık yalnızca elektrik faturalarından ibaret bir mesele olmadığının altını çizerek, "Belediyelerin bütçesini, hizmet kalitesini, çevresel sorumluluklarını ve kentlerin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konu. Belediyeler olarak hizmetlerimizi sürdürebilmek için önemli miktarda enerji tüketiyoruz. Hizmet binalarımızdan sokak aydınlatmalarına, su altyapımızdan sosyal tesislerimize kadar pek çok alanda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Artan enerji maliyetleri de bu ihtiyacın daha dikkatli yönetilmesini zorunlu kılıyor. Burada ele almamız gereken önemli konu şu olmalıdır. Ne kadar enerji tükettiğimiz kadar, bu enerjiyi ne kadar verimli kullandığımızı da biliyor muyuz? Çünkü doğru bir enerji politikası oluşturmanın ilk şartı, mevcut tüketimi tanımaktır. Hangi tesisimiz ne kadar enerji kullanıyor, nerelerde tasarruf sağlayabiliriz, hangi yatırımlar gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılıyor? Bu soruların yanıtlarını ortaya koymadan doğru bir yol haritası oluşturamayız. Bu nedenle belediyelerin öncelikle enerji tüketimlerini takip etmesi ve ihtiyaçlarını doğru belirlenmesi gerekiyor" dedi.

"Enerji verimliliğini her alanda hissettirmeliyiz"

İkinci önemli konunun ise enerji verimliliği olduğunu kaydeden Başkan Subaşı, "Belediye binalarının daha az enerji tüketmesini sağlamak, aydınlatma sistemlerini yenilemek, su pompalarında verimli teknolojiler kullanmak gibi çalışmalar ilk bakışta küçük yatırımlar gibi görünebilir. Ancak bunlar uzun vadede hem belediye bütçesine hem de çevreye önemli katkılar sağlar. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmalıyız. Özellikle güneş enerjisi, belediyelerin değerlendirebileceği önemli bir kaynak. Uygun hizmet binalarımızda ve alanlarımızda kendi enerjimizi üretmeye yönelik projeler geliştirmeliyiz. Burada önemli olan yalnızca yatırım yapmak değil, doğru yatırımı yapmaktır. Her projenin maliyetini, sağlayacağı tasarrufu ve uzun vadeli faydasını birlikte değerlendirmeliyiz. Benim üzerinde özellikle durmak istediğim bir diğer konu da enerji yönetiminin kent planlamasıyla birlikte ele alınması. Bir binanın nasıl tasarlandığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, nasıl aydınlatıldığı ve nasıl ısıtıldığı, o binanın yıllar boyunca tüketeceği enerjiyi belirliyor. Dolayısıyla enerji verimliliğini yalnızca mevcut binalarda yapılacak iyileştirmeler olarak görmemeliyiz. Yeni yatırımların ve şehircilik kararlarının da bir parçası haline getirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Bilecik BelediyesiAntalyaEkonomiEnerjiGüncelSubaşıCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:38:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, COP31 panelinde enerji yönetimini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android