Bingöl İl Özel İdaresi tarihinin en büyük alımıyla 41 araç ve iş makinesi aldı

Bingöl İl Özel İdaresi, kırsal altyapı ve yol çalışmalarında hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 41 yeni araç ve iş makinesi kazandırdı. Bingöl tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük araç alımı olduğu belirtilen yeni araçların, özellikle köy yollarındaki çalışmaların daha hızlı ve kesintisiz yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bingöl İl Özel İdaresi araç filosuna kazandırılan 41 yeni araç ve iş makinesi için program düzenlendi. Programda konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, gerçekleştirilen alımın İl Özel İdaresi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yeni araçların özellikle yol ve altyapı hizmetlerinde önemli katkı sunacağını söyledi. Göreve başladıktan sonra yol çalışmaları konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Vali Çelik, 27 Ağustos'ta asfalt plentinin açılışını gerçekleştirdiklerini, eylül ayı itibarıyla da sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ekim ayında etkili olan yoğun yağışlara rağmen Bingöl genelinde bugüne kadar 62 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldığını kaydeden Çelik, bazı köy yollarında çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Yeni araçların gelecek yıl köylerin altyapısını güçlendirme çalışmalarına önemli katkı sunacağını dile getiren Vali Çelik, "Bir idareci olarak gerçekten bugün benim için çok mutlu bir gün. Bingöl tarihinde İl Özel İdaresinin tek seferde yaptığı en büyük araç alımı. Allah'a şükürler olsun. Söz konusu Bingöl olunca, söz konusu hizmet olunca ben de idareci olarak her türlü riski alırım. Bu anlamda da Allah'a şükürler olsun her türlü inisiyatifi de alırım. Bu çerçevede burada göreve başladıktan sonra özellikle yollarla ilgili bir inisiyatif başlattık. Allah'a şükürler olsun çok kısa bir süre içerisinde ve mevsimin o ağır şartlarına rağmen sonuçta 27 Ağustos'ta asfalt plentimizin açılışını yaptık. Eylül ayı itibarıyla asfalt serimine başladık. Bildiğiniz gibi ekim ayında da çok yoğun bir yağış oldu. Ona rağmen bugün itibarıyla Bingöl ilimize yaptığımız sıcak asfaltın kilometresi 62 kilometre. Çavuşlar Köyü'nü bitirdik, Garip Köyü'nü bitirdik. Yiğitler ve Sağnıs köyündeki çalışmalarımızı tamamladık, Karlıova'da belediyemize yardımcı olduk. Diğer taraftan Dereköy yolu bitti. Şu anda da Yumaklı yolunda neredeyse bitirmek üzereyiz. Orada da sadece 2,5 kilometre civarında yolumuz kaldı. İnşallah hava şartları iyi görünüyor. Ondan sonra da Solhan'a geçeceğiz. Orada da devam edeceğiz. Bu çerçevede de Allah nasip ederse bu araç alımlarıyla beraber özellikle aldığımız araçlar da kamyonlarımız tamamen sıcak asfalt serimine malzeme taşıyacak nitelikte alındı. Gelecek sene çok daha güçlü bir şekilde köylerimizin altyapılarını güçlendireceğiz. Bu araçlarımız özellikle altyapı anlamında, yol anlamında bize çok büyük bir güç katacak. Araçlarımızın büyük bir kısmı eski modeldi, sürekli arıza veriyordu. Bu araçlarla beraber bakım ve onarım giderlerimiz düşecek. Diğer taraftan araçlarımızın hepsinin garantileri var. Hem saatlik garantileri var hem yıllık garantileri var. Çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde köylerimize, beldelerimize hizmet götüreceğiz. Ben özellikle şoför arkadaşlarımızdan da istirhamım şu, operatör arkadaşlarımızdan: Size verdiğimiz bu araçlar, size teslim ettiğimiz bu araçlar beytülmal, Bingöl halkının size emaneti. Onlara kendi şahsi araçlarınızdan daha fazla sahip çıkmalısınız" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise araç alımının istişare ve ortak çalışma sonucunda hayata geçirildiğini belirterek, Vali Çelik'e teşekkür etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül de yeni araçların sahadaki hizmet kapasitesini artıracağını belirterek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında iş makinelerinin önemli rol üstlendiğini söyledi. Üçgül, "Bugün burada birliğimizin hizmet kapasitesini güçlendirecek önemli bir adımı hep birlikte taçlandırmak üzere bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı programa teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Tabii Özel İdare olarak bizim temel görevimiz kırsaldaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, yollarını, altyapılarını yapmak ve diğer kamu hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek. Bu çalışmaları yaparken bunların bir kısmını, hatta önemli bir kısmını sahadaki iş makinelerimizle yapıyoruz. Bugün bu yeni aldığımız iş makineleriyle inşallah sahadaki araç kapasitemiz artacak, hizmet kalitemiz artacak. Çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte İl Özel İdaresinin özellikle kırsal altyapı, yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarında sahadaki imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.