Bodrum Belediyesi beş mahallede üstyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi beş mahallede üstyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor

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Bodrum Belediyesi beş mahallede üstyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy mahallelerinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında beton yol, asfalt ve parke döşeme işlemleri yapılarak ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Bodrum'da belediye ekipleri, ulaşım konforunu artırmak ve yolları yenilemek amacıyla beş mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, Gümüşlük, Bahçelievler, Konacık, Kumköy ve Yakaköy mahallelerinde devam ediyor. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre beton yol, asfalt ve parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gümüşlük Mahallesi'nde Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddelerini kapsayan çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'nde binder asfalt serimi sürüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde eski parke taşları sökülerek yenileri döşenirken, Konacık Mahallesi Derya Koç Sokak'ta da parke yenileme çalışmaları yapılıyor.

Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde beton yol çalışmaları devam ederken, Yakaköy Mahallesi Ormantepe yolunda ise greyderle asfalt serimine başlandı.

Belediye ekiplerinin, ilçe genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını belirlenen program kapsamında sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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