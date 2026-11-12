Datça'da açılan Körmen Gümrük Kapısı'ndan Gökova'ya gelen yatlar giriş yapacak - Son Dakika
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Datça'da açılan Körmen Gümrük Kapısı'ndan Gökova'ya gelen yatlar giriş yapacak

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Datça\'da açılan Körmen Gümrük Kapısı\'ndan Gökova\'ya gelen yatlar giriş yapacak
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Muğla'nın Datça ilçesinde Körmen Limanı'nda yapımı tamamlanan Deniz Hudut Gümrük Kapısı törenle hizmete açıldı. Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçları Türkiye'ye Datça üzerinden giriş yapabilecek, sezon içinde İstanköy'e yolcu taşımacılığı hedefleniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı tamamlanan Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni kapıyla birlikte Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçlarının Türkiye'ye Datça üzerinden giriş yapabilmesinin önü açıldı.

Datça'nın Ege Denizi kıyısında Körmen Limanı'nda yapımı tamamlanan Deniz Hudut Gümrük Kapısı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Uluslararası deniz araçlarının Türkiye'ye giriş işlemlerini gerçekleştirebileceği kapının, bölgedeki deniz ulaşımı ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Bagaj kontrol X-Ray cihazları ve bilgisayarlı sistemlerle donatılan gümrük kapısında 2 deniz polisi ve 1 gümrük muhafaza memurunun sürekli görev yapacağı bildirildi. Kapının, sezon içerisinde İstanköy (Kos) Adası ve diğer Yunan adalarına yönelik yolcu taşımacılığına da imkan sağlaması hedefleniyor.

Açılış törenine Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Kaya, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Mehmet Örüm, Datça Liman Başkanı Cengiz Kelepçe, Kairos Liman Başkanı Kamil Dönmez ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça'nın Akdeniz tarafında gümrük kapısı bulunduğunu ancak Ege tarafında bu imkanın olmadığını belirterek, Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı'nın bu eksikliği gidereceğini söyledi.

Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçlarının Datça üzerinden Türkiye'ye giriş yapabileceğini ifade eden Atıcı, "Datça olarak Gökova Körfezi'nin tamamına hizmet edeceğiz. Uluslararası gelen yatlar ve deniz araçları buradan ülkemize girişlerini yapacaklar. Sezon içerisinde buradan İstanköy Adası'na ve diğer yerlere de taşımacılıklar olacak" dedi.

Atıcı, kapının açılmasında emeği geçen İçişleri Bakanlığına, Göç İdaresi Başkanlığına ve Muğla Valiliğine teşekkür ederek, yeni gümrük kapısının Datça'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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