Deniz dolgusuyla 1,2 milyon metrekareye ulaşan Safiport, Derince\'de trafiği artırıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safiport Limanı, yıllar içerisinde yapılan deniz dolgularıyla 450 bin metrekareden 1,2 milyon metrekareye ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yaklaşık 3 kat büyüyen liman sahası dronla görüntülenirken, geçmiş yıllara ait uydu görüntülerinde limanın kıyıdan denize doğru adım adım genişlediği görüldü. Öte yandan, limanın neden olduğu kilometrelerce tır kuyruğu ve yoğun trafik de, bölge sakinlerine ve sürücülere her gün zor anlar yaşatıyor.

Derince sahilinde yıllar içerisinde yapılan dolgu çalışmalarıyla Safiport Limanı'nın kapladığı alan yaklaşık 3 katına çıktı. 2015 yılında 450 bin metrekare olan liman sahası, 2026 yılına gelindiğinde 1,2 milyon metrekareye ulaştı. Geçmiş yıllara ait uydu görüntülerinde kıyı şeridindeki değişim ve liman sahasının denize doğru genişleme süreci yer alıyor. Deniz üzerinde oluşturulan yeni alanlarla birlikte limanın iş kapasitesi artarken, ilçedeki etkisi yalnızca kıyı şeridiyle sınırlı kalmadı.

Limana giriş çıkış yapan ağır tonajlı araçların oluşturduğu uzun kuyruklar, korna sesleri ve liman çevresindeki hareketlilik özellikle gece saatlerinde bölgede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını etkiliyor. D-100 Karayolu ve bağlantı yollarındaki yoğunluk da ilçenin ulaşım yükünü artırıyor.

"2015'te 450 bin metrekareydi, şu an 1,2 milyon metrekareye ulaştı"

Büyük Birlik Partisi Derince ilçe Başkanı ve Derince Belediye Meclis Üyesi Samet Çetin, "Burası 2015 yılında ihale ile alındı. O zaman 450 bin metrekare alan sınırları içerisindeydi, bugün 1,2 milyon metrekareye ulaştı. Şu an neredeyse Gölcük ile Derince tarafını tek bir koy haline getirdi. Bu durumdan Derince halkı, vatandaşlarımız ve biz de şikayetçiyiz. Bizim kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Eğer bir liman bunu yapıyorsa ekosisteme uygun, çevresini, vatandaşını ve buradaki trafik akışını düşünerek hareket etmeli. Derince Belediyesi Safiport'a 150 milyon TL ceza kesti. Bu, içerideki yaklaşık 40 yapının ruhsatsız olmasından. Burası aslında liman olarak sıvı tankların da bulunabileceği bir yer değil. Orada iki tane tank var, muhtemelen bunların da ruhsatsız olduğunu düşünüyorum. Bu benim kişisel, kendi fikrim" dedi.

"Bu liman birileri tarafından korunuyor"

Konuyu uzun süredir gündeme taşıdığını belirten Çetin, "1,5 yıldır bunu sosyal mecralarda, Derince Belediye Meclisi'nde ve birçok alanda dile getirdim ama maalesef, üzülerek söylüyorum; bu liman birileri tarafından korunuyor, bir yerler tarafından kollanıyor. Onun için biz aslında Derinceli olarak bir avuç insan kaldık. Sesimizi hiç kimseye duyuramıyoruz. Bugün milletvekilleriyle de birebir temas kurup konuştum. 'Geleceğiz, biz de destek vereceğiz' diyorlar ama hiçbir şekilde destek görmüyoruz. Derince bu liman tarafından nasıl diyeyim, yok oluyor. Genel Başkanımız Mustafa Destici de bu konuda vatandaşın yanında, bizim yanımızda. Detaylı çalışmaları da brifing vererek anlattım. Bu konunun arkasında. Büyük Birlik Partisi tamamen vatandaşının, Derince'nin yanında, bu konunun arkasında durmaya devam edecek" diye konuştu.

"Tırların park edebileceği otopark yapılmadı"

Liman sahasının büyümesine rağmen tırlar için yeterli park alanı oluşturulmadığını ifade eden Çetin, "1,2 milyon metrekareye ulaşılmış ama içeride tırların park edebileceği 10 dönümlük bir otopark yapılmadı. Bugün kontrolsüzce, şuursuzca alınan ağır tonajlı tırlar Derince'den Körfez'e, Derince'den Kuruçeşme'ye kadar kilometrelerce trafik oluşturmakta. Bu da Derince'nin ticari hayatını ve insanların yaşam alanını doğrudan etkilemekte" dedi.

"Ekosisteme, çevreye verilen büyük bir zarar var"

Deniz dolgusunun Marmara Denizi üzerindeki etkisine değinen Çetin, "Bu 1,2 milyon metrekareye ulaşan dolgu, deniz dolgusu var ya; topraktır, çakıldır, betondur. Ekosisteme, çevreye verilen büyük bir zarar var. Safiport bilinçsizce çevreyi, limanın dibini doldurursa çevreye verdiği zararı siz düşünün. Burası Ege, Akdeniz, Karadeniz değil ki. Burada bir sirkülasyon olması gerekiyor ama sen denizin kendi alanına girersen bu sirkülasyonu nasıl sağlayacak, nasıl kendini temizleyecek? Buradan yetkililere, herkese sesleniyorum: Burada ekosisteme, çevreye verilen büyük bir zarar var, buna 'dur' deyin. Derince halkını, Derince vatandaşını, trafiğimizi, denizimizi, ekosistemimizi korumak istiyoruz. Bundan 50 yıl sonra Marmara Denizi var mı, olur mu, bunun gibi limanlar denizi doldurursa ne hale gelir siz düşünün" diye konuştu.

"Derince için en büyük zorluk trafik sıkıntısı"

Yeniden Refah Partisi Derince ilçe Başkanı Cihan Kurdal ise, "Derince için en büyük eziyet, en büyük zorluk bu trafik sıkıntısı. Bu sadece Derince'yi değil, aynı zamanda Derince'ye İzmit'ten veya Körfez'den gelen, yine Körfez'den İzmit'e geçecek vatandaşlarımızı da etkiliyor. Onlar da bu trafik çilesine maruz kalıyor. Biz bunu birçok kez sosyal medyadan ya da basın aracılığıyla dile getirmeye gayret ettik. Birçok yere bununla alakalı müracaatta bulunduk. Bu projenin bir an önce hızlandırılması, bir an önce hayata geçirilmesi ve Derince'ye kavuşturulması için taleplerimizi ilettik. Ama maalesef iş o kadar yavaş ilerliyor ki istendiği zaman çok kısa sürede çok güzel projeler hayata geçirilebiliyor. Ama nedense iş Derince'ye geldiği zaman bu kadar hayati önem taşıyan bir proje, yaklaşık 15 yıl olacak, halen daha hayata geçirilmiş değil" diye konuştu.

"Trafik yükünü Derincelilere bıraktı"

Kurdal, limana giriş çıkış yapan ağır tonajlı araçlara ilişkin, "Safiport'un ağır tonajlı tırlarının sevkiyat esnasında oluşturduğu yoğun trafik var. Burada kilometrelerce tır kuyruğu oluyor. Tırlardan dolayı da şeritler azalıyor. Dolayısıyla trafiğin asıl yoğunluk sebebi maalesef burada Safiport'a giriş çıkış yapan tırlar. Safiport burayı işletmeyi devraldığından beri her geçen gün mevcut alanını denize dolgu yaparak, tabii ki ekolojik dengeyi de bozarak daha da büyütüp iş kapasitesini artırdı, trafik yükünü de burada Derincelilere bıraktı" dedi.

"Trafik artık bize gına getirdi"

Derince'de erkek kuaförü olarak hizmet veren Emin Aşık ise, "Buradaki problemler; korna sesleri, ambulansların geçişte zorlanması, hastaneye erken gidememeleri. Bu Safiport'un oluşturduğu trafik artık bize gına getirdi. Çok korna sesi geliyor, tırcılar rahatsız, kendileri bile rahatsız" dedi.

"Trafiğin yüzünden artık araba kullanmaktan nefret ediyorum"

Kocaeli'de 45 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Muharrem Çetin ise, "Konvoydan hiç ayrılamıyoruz, devamlı konvoy. Sabah 7'de başlıyoruz, akşam saat 9'a kadar konvoy, konvoy, konvoy. Başka bir şey yok. Alternatif yol da yok. Bir kaza, bir şey oldu mu bir-iki saat bekliyorsun. Hiçbir taraftan geçemiyorsun ki, her taraf kapalı. Araba kullanıyorum, araba kullanmayı seviyorum ama şu trafiğin yüzünden artık araba kullanmaktan nefret ediyorum. Akşama kadar konvoy. Dur kalk, dur kalk, dur kalk; insanı nefret ettiriyor artık" ifadelerini kullandı.