Düzce Belediyesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, kış aylarında kısa süreli etkili olan hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla katı yakıt satış noktalarına yönelik denetimlerini başlattı, 42 iş yerinde 540 ton kömür incelendi.

Düzce Belediyesi, 2026 yılı kış sezonu kapsamında hava kalitesinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde katı yakıt satışı yapan toplam 42 iş yerinde 540 ton kömür denetlendi. Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kömür satışı yapan işletmelerin mevzuat gereği bulundurması gereken Katı Yakıt Satıcısı Belgesi ve Satış İzin Belgesi kontrol edildi. Ayrıca satışa sunulan kömür torbalarının üzerinde yer alması gereken uygunluk belge numaraları ile kömürlerin kalorifik değerleri de tespit edildi.

Cezası büyük

Denetimlerde, 2021/24 sayılı Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) kararı doğrultusunda Düzce merkez ve ilçelerinde 6400 kcal altında kalorifik değere sahip kömürlerin satışının ve kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı. Ekipler, Çevre Mühendisi eşliğinde yapılan denetimlerde satışa sunulan yakıtların belirlenen standartlara uygunluğunu titizlikle kontrol etti. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, gerekli yakıt özelliklerini taşımayan katı yakıtları satan, depolayan veya taşıyanlara 143 bin 791 TL, gerekli belge ve izinleri almadan faaliyet gösterenlere ise 215 bin 693 TL idari ceza uygulandığı da denetimler kapsamında esnafa hatırlatıldı.

Amaç daha temiz bir Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mevzuata uygun kömür satışının sağlanması, ayrıca kış aylarında kısa süreli ve merkezde etkili olan hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla denetim yapıldığına dikkat çekildi. Denetimlerle eş zamanlı olarak vatandaşların da bilinçlendirilmesi hedeflenirken, hava kalitesini olumsuz etkileyen standart dışı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi için çalışmaların kış sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.