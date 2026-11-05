Düzce Belediyesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Belediyesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce Belediyesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce Belediyesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi
Haber Videosu

Düzce Belediyesi hava kirliliğini önlemek için katı yakıt satış noktalarında denetim başlattı, 42 iş yerinde 540 ton kömür incelendi. Denetimlerde belgeler ve kalorifik değerler kontrol edildi, 6400 kcal altı kömür satışının ve kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, kış aylarında kısa süreli etkili olan hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla katı yakıt satış noktalarına yönelik denetimlerini başlattı, 42 iş yerinde 540 ton kömür incelendi.

Düzce Belediyesi, 2026 yılı kış sezonu kapsamında hava kalitesinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde katı yakıt satışı yapan toplam 42 iş yerinde 540 ton kömür denetlendi. Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kömür satışı yapan işletmelerin mevzuat gereği bulundurması gereken Katı Yakıt Satıcısı Belgesi ve Satış İzin Belgesi kontrol edildi. Ayrıca satışa sunulan kömür torbalarının üzerinde yer alması gereken uygunluk belge numaraları ile kömürlerin kalorifik değerleri de tespit edildi.

Cezası büyük

Denetimlerde, 2021/24 sayılı Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) kararı doğrultusunda Düzce merkez ve ilçelerinde 6400 kcal altında kalorifik değere sahip kömürlerin satışının ve kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı. Ekipler, Çevre Mühendisi eşliğinde yapılan denetimlerde satışa sunulan yakıtların belirlenen standartlara uygunluğunu titizlikle kontrol etti. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, gerekli yakıt özelliklerini taşımayan katı yakıtları satan, depolayan veya taşıyanlara 143 bin 791 TL, gerekli belge ve izinleri almadan faaliyet gösterenlere ise 215 bin 693 TL idari ceza uygulandığı da denetimler kapsamında esnafa hatırlatıldı.

Amaç daha temiz bir Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mevzuata uygun kömür satışının sağlanması, ayrıca kış aylarında kısa süreli ve merkezde etkili olan hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla denetim yapıldığına dikkat çekildi. Denetimlerle eş zamanlı olarak vatandaşların da bilinçlendirilmesi hedeflenirken, hava kalitesini olumsuz etkileyen standart dışı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi için çalışmaların kış sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Düzce BelediyesiHava KirliliğiGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman Bakan otelde ölü bulundu Alman Bakan otelde ölü bulundu
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez
Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:44
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
09:35
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
08:41
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:19:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi kent merkezinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android