Elazığ Palu'da korucuların kulübesine yaklaşan aç tilki ekmekle karnını doyurdu - Son Dakika
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Elazığ Palu'da korucuların kulübesine yaklaşan aç tilki ekmekle karnını doyurdu

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Elazığ Palu\'da korucuların kulübesine yaklaşan aç tilki ekmekle karnını doyurdu
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi'nde güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan aç tilki, korucuların elleriyle verdiği ekmekle karnını doyurdu. Bir süre bölgede kaldıktan sonra gözlerden kaybolan tilkiye gösterilen şefkatli yaklaşım, görenlerin takdirini topladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan aç tilki, korucuların verdiği ekmekle karnını doyurdu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Teke Deresi'nde, güvenlik korucularının kulübesine yaklaşan tilki, korucuların ilgisiyle karşılaştı. Aç olduğu fark edilen tilkiye ekmek veren korucular, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Korucuların ikram ettiği ekmeği yiyerek karnını doyuran tilki, bir süre bölgede kaldıktan sonra gözlerden kayboldu. Yaşanan bu samimi anlar, doğaya ve hayvanlara karşı gösterilen duyarlılığın güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Güvenlik korucularının tilkiye yönelik şefkatli yaklaşımı, görenlerin takdirini topladı.

Kaynak: İHA
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