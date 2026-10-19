Enerji Kentleri Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı, 46 megavat hedefi açıklandı - Son Dakika
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Enerji Kentleri Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı, 46 megavat hedefi açıklandı

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Enerji Kentleri Birliği toplantısı Şanlıurfa\'da yapıldı, 46 megavat hedefi açıklandı
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Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Şanlıurfa'da başladı. Başkan Gülpınar, ihale sürecindeki 24 megavatlık yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin 46 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda kentin yenilenebilir enerji potansiyelini ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin enerji yatırımlarını anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve panel, Şanlıurfa'da başladı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek programda, enerji alanındaki sorunlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve yerel yönetimlerin enerji politikaları ele alındı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Kars, Uşak ve Aksaray başta olmak üzere birliğe üye yaklaşık 90 belediye başkanı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Şanlıurfa'nın tanıtım filmi izletildi. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, programın açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. GAP'ın merkez şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın özellikle güneş enerjisi ve jeotermal kaynaklar bakımından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Gülpınar, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının yerel yönetimlerin bütçeleri ve şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Enerjik kentler oluşturmayı temenni ediyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, enerjinin çağın en önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek, artan nüfus, sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğinin enerjinin stratejik önemini artırdığını ifade etti. Sekmen, ev sahipliğinden dolayı Gülpınar'a teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da enerji alanındaki gelişmelerin tarımdan sanayiye, turizmden şehircilik faaliyetlerine kadar birçok sektörü etkilediğini belirterek, Şanlıurfa'nın özellikle güneş enerjisi bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise şehirlerin kendi enerjisini üretebilmesinin ve enerji ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilmesinin önemine dikkat çekti. Şatıroğlu, "Bundan sonra belki de 'Enerji Kentleri' yerine 'Enerjik Kentler' demeliyiz. Kendi enerjisini üretebilen, enerji ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilen ve bu anlamda kendi kendine yeten şehirler oluşturmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının sinevizyon gösterimiyle katılımcılara aktarıldığı program kapsamında, "Türkiye'nin Enerji Görünümü ve Yenilenebilir Enerji Paneli" de düzenlendi.

Panelde Başkan Gülpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenebilir enerjide 46 megavat hedefi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini belirten Gülpınar, ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün güneş enerjisi yatırımlarıyla yaklaşık 22 megavat kurulu güce ulaştığını açıkladı. İhale sürecindeki 24 megavatlık yeni yatırımla toplam kapasitenin 46 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Belediyenin atıktan enerji üretimi çalışmalarına da değinen Gülpınar, merkez entegre katı atık yönetimi tesisinde günlük bin 500 tonun üzerinde evsel atığın bertaraf edildiğini, sekiz gaz motoruyla toplam 12 megavat kurulu güç üzerinden 30 binin üzerinde hanenin ihtiyacına eşdeğer elektrik üretildiğini ifade etti.

ŞUSKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde arıtma çamurundan elde edilen biyogazla yılda 3 ila 3,5 milyon kilovatsaat elektrik üretildiğini belirten Gülpınar, kaynakların verimli kullanılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Elektrik arzının sürekliliğine dikkat çekti

Şanlıurfa'da elektrik enerjisinin tarımsal üretimden içme suyuna, sanayiden belediye hizmetlerine kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini vurgulayan Gülpınar, özellikle tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde kesintisiz elektrik erişiminin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sulamada su ile enerji verimliliğinin artırılması gerektiğini belirten Gülpınar, kalıcı çözümler için merkezi yönetim, yerel yönetimler, enerji dağıtım kuruluşları ve ilgili kurumların ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve panel, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Toplantının ikinci gününde ise enerji kentleri birliği üyeleri, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımak amacıyla teknik ve kültürel gezi programına katılacak.

Kaynak: İHA
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