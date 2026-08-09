Gazipaşa’da orman ve makilik alandaki yangın söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin zeytin ve muz bahçelerine de sıçradığı yangında, Antalya- Mersin karayolu tedbir amacıyla geçici süre trafiğe kapatıldı. Bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki alanlara yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Alevler bahçelere sıçradı

Yangın sırasında alevler çevredeki zeytin ve muz bahçelerine de sıçradı. Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla yoğun müdahalede bulundu.

Yangının Antalya-Mersin kara yoluna yaklaşması üzerine yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun kapanması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kara yoluna yayılması önlenirken, yangının kontrol altına alınmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Bölge sakinleri ekiplere destek verdi

Yangının söndürülmesi çalışmalarına bölge sakinleri de destek oldu. Zeytinada Mahallesi'ndeki köylüler, kendi imkanlarıyla yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Bazı vatandaşlar motorlarla içme suyu taşıyarak yangında görev yapan çalışanlara dağıttı. Bölge sakinlerinin desteği, yoğun sıcaklık ve duman altında mücadele eden ekiplere katkı sağladı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.