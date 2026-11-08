Hakkari\'de kapanan grup köy yolları karla mücadele ekiplerince ulaşıma açıldı

Hakkari'de kapanan grup köy yolları karla mücadele ekiplerince ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarını temizledi. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları yeniden ulaşıma açıldı; ekipler mağduriyet yaşanmaması için hazır bekletiliyor.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.
Hakkari İl Özel İdaresi Akçalı Bakım Evi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için hazır bekletildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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