Hatay\'ın Dörtyol ilçesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi

Hatay'da etkili olan yağışlı havayla birlikte Akdeniz'in Dörtyol ilçesi açıklarında oluşan hortum kameraya yansıdı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Araçlarında ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde hortum oluştu. Deniz yüzeyinde oluşan ve karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.