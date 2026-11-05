Hatay Yayladağı\'nda kuvvetli yağış taşkınlara yol açtı, can kaybı yok

Hatay'da etkisini hissettiren kuvvetli yağış, Yayladağı ilçesinde dere taşkınlarına neden olurken, yağışla birlikte dağlarda adeta şelale oluştu. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, taşkın riski olan bölgelerde bulunulmaması konusunda ve araç parkı yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteorolojini şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da hava koşulları vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kırsal mahallelerde ve kent merkezinde taşkınlara neden oldu. Taşkın ve sel oluşan bölgelerde incelemelerde bulunan Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olacağına dikkat çekerek vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı uyardı.

Başkan Yalçın, ilgili kurumarın sahada çalışmalarının sürdürdüğünü belirterek "Öncelikle Yayladağı'mıza ve hemşerilerimize geçmiş olsun. Dün akşamdan itibaren yağışlarımız şiddetini arttırdı, yarında şiddetini arttıramaya devam edecek. Yayladağı Belediyesi ekiplerimiz, HATSU ekiplerimiz, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, AFAD'ımız ve Hatay Valiliğimizin tüm ekipleri sahada çalışmaya devam ediyor. AKOM'a ve ihbar hattımıza gelen tüm ihbarları ekiplerimiz değerlendirdi. Şükürler olsun ilçemizde can ve mal kaybımız yok. Şuan çevreyolu üzerindeyiz, dağdan gelen sular şehrimizde taşkınlara yol açabiliyor. Dere kenarlarına, taşkın riskinin olduğu bölgelere vatandaşlarımız araçlarını koymamalı. Vatandaşlarımız o bölgelere yakın alanlarda kesinlikle bulunmamalılar. Yağışlarımız devam edecek, yağmur bereket ve inşallah sağ salim bu yağış sürecini atlatırız" dedi.