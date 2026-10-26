İzmir Çeşme'de şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar suya gömüldü - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar suya gömüldü

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İzmir Çeşme\'de şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar suya gömüldü
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İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar suya gömülürken, kaldırımların sular altında kaldığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar suya gömüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaldırımların ve yolların sular altında kaldığı ilçede bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
GüncelÇeşmeİzmirYaşamÇevreSon Dakika

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