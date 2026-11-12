İzmit\'te derede belirli saatlerde oluşan gri köpük tabakası merak uyandırdı

İzmit'te derede belirli saatlerde oluşan gri köpük tabakası merak uyandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak'taki derede belirli saatlerde gri köpük tabakası görülüyor. Su yüzeyinde oluşan köpükler akıntıyla ilerliyor ve zaman zaman yoğunlaşarak çevrede merak uyandırıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede belirli aralıklarla görülen gri köpük tabakası merak konusu oldu.
Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak üzerinde bulunan derenin belirli saatlerde köpürdüğü gözlemlendi. Su yüzeyinde oluşan köpüklerin akıntıyla birlikte ilerlediği görülürken, köpüklenmenin zaman zaman yoğunlaştığı dikkat çekti. Dere çevresinde oluşan görüntü merak uyandırdı.
Kaynak: İHA
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