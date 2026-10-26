Karabük\'te ormanlar sonbahar renklerine büründü, ağaç tüneli havadan görüntülendi

Karabük'te sonbaharın gelmesiyle ormanlar sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük'te sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar görsel şölen sundu. Güz mevsiminin eşsiz renklerine bürünen ormanlar, dron ile havadan görüntülendi. Karabük- Bartın kara yolu üzerindeki doğal ağaç tüneli de sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuştu. Renk cümbüşüyle dikkat çeken ağaçların oluşturduğu tünel, güzergahı kullanan sürücülere masal tadında bir yolculuk sunuyor.