Karabük'te ormanlar sonbahar renklerine büründü, ağaç tüneli havadan görüntülendi - Son Dakika
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Karabük'te ormanlar sonbahar renklerine büründü, ağaç tüneli havadan görüntülendi

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Karabük\'te ormanlar sonbahar renklerine büründü, ağaç tüneli havadan görüntülendi
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Karabük\'te ormanlar sonbahar renklerine büründü, ağaç tüneli havadan görüntülendi
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Karabük'te sonbaharın gelmesiyle ormanlar sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarına bürünüp görsel şölen sundu. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu kentte ormanlar dronla görüntülendi, Karabük-Bartın kara yolundaki ağaç tüneli sürücülere masal tadında yolculuk sunuyor.

Karabük'te sonbaharın gelmesiyle ormanlar sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük'te sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar görsel şölen sundu. Güz mevsiminin eşsiz renklerine bürünen ormanlar, dron ile havadan görüntülendi. Karabük- Bartın kara yolu üzerindeki doğal ağaç tüneli de sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuştu. Renk cümbüşüyle dikkat çeken ağaçların oluşturduğu tünel, güzergahı kullanan sürücülere masal tadında bir yolculuk sunuyor.

Kaynak: İHA
TürkiyeKarabükGüncelBartınŞölenYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te ormanlar sonbahar renklerine büründü, ağaç tüneli havadan görüntülendi - Son Dakika
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