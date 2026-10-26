Kayseri Hacılar\'daki Ortaseki Ormanları sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu

Kayseri Hacılar'daki Ortaseki Ormanları sonbahar renkleriyle görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Hacılar'daki Ortaseki Ormanları, sonbaharda sarı, turuncu ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu. Erciyes'in eteklerinde hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayan ormanlarda titrek kavaklar da yer alıyor.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Ortaseki Ormanları, sonbaharda farklı renklere bürünen ağaçlarla görsel şölen oluşturdu.
Erciyes'in eteklerinde yer alan ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ortaseki Ormanları, sonbaharın renklerine büründü. Eşsiz doğa güzelliği ve sessizliği ile özellikle hafta sonlarında yüzlerce kişiyi ağırlayan ormanlarda bulunan farklı türlere ait ağaçlar, sarı, altın sarısı, turuncu, kahverengi ve toprak tonlarına büründü. İnce ve uzun yaprak sapları sayesinde en hafif rüzgarda bile titremesiyle bilinen titrek kavakların da yer aldığı ormanlara gelen vatandaşlar, güzel bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Ormanlardaki görsel şölen objektiflere yansıdı.
Kaynak: İHA
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