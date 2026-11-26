Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılı Alan Bazlı Yetkinlik Analizi'nde enerji sahasındaki araştırma başarısıyla dikkat çekti. Kömür araştırmalarında araştırma hacmi açısından DPÜ, Türkiye'nin en başarılı ilk 3 üniversitesi arasında yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılı ve öncesinde kurulan 200 üniversitenin 20 ana araştırma alanı altındaki 134 alt alandaki performansı değerlendirildi. DPÜ'nün yaklaşık 80 alt alanda araştırma faaliyetleri incelenirken, üniversite özellikle enerji teknolojilerindeki çalışmalarıyla öne çıktı.

Fosil yakıtlar ve kömür alanındaki araştırma hacmi göstergelerinde DPÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin ilk 3 üniversitesi arasında yer aldı. Kalite ve hacim göstergelerinin birlikte değerlendirilmesinde ise 43 üniversite arasında ilk 6'ya girdi.

DPÜ'nün hidrojen teknolojileri, elektrokimya ve arıtma teknolojileri alanlarındaki kalite ve araştırma hacmi göstergeleri de Türkiye ortancasının üzerinde gerçekleşti. Yakıt pilleri ve kataliz alanları da üniversitenin öne çıktığı araştırma başlıkları arasında yer aldı.

Kamu yönetiminde kalite açısından ilk 6'da

Üniversite, sosyal bilimler alanında da önemli bir başarıya imza attı. Kamu yönetimi alanında yayınların atıf etkisi ve uluslararası iş birliği gibi ölçütleri kapsayan kalite göstergelerinde 71 üniversite arasında ilk 6'ya girdi.

Kalite göstergeleri bakımından nesnelerin interneti, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, psikoloji ile sağlık hizmetleri alanlarında da Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldı. Endüstriyel biyoteknoloji, matematik ve eğitim alanlarında ise gerek kalite gerekse araştırma hacmi açısından Türkiye ortancasının üzerinde bir performans sergilendi.

"Araştırma altyapımızı güçlendireceğiz"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından açıklanan sonuçların, üniversitenin araştırma kapasitesinin değerlendirilmesi ve gelecek dönem araştırma politikalarının şekillendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kızıltoprak, kömür, hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin Türkiye'nin enerji politikaları bakımından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, Kütahya'nın maden ve enerji potansiyelini akademik bilgi birikimiyle bir araya getirmeyi önemsediklerini belirtti.

Araştırma altyapısının güçlendirilmesi, disiplinler arası çalışmalar, üniversite-sanayi iş birlikleri ve uluslararası araştırma ortaklıklarının desteklenmesi yönündeki çalışmaların süreceğini ifade eden Kızıltoprak, sonuçlarda emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.